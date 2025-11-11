Braulio Carbajal

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 23

El gobierno federal aumentó a 156 por ciento ad valorem (según el valor) el arancel de importación al azúcar, con el fin de proteger la producción nacional y restablecer condiciones equitativas de competencia en un sector que genera 440 mil empleos directos e impacta a más de 15 millones de personas en 267 municipios de 15 entidades.

La cadena productiva de la caña de azúcar –que incluye siembra, cultivo, cosecha, industrialización y comercialización– es considerada estratégica por su peso económico y social en regiones rurales del país. Según datos oficiales, genera indirectamente más de 2.2 millones de empleos y contribuye al desarrollo regional. México es autosuficiente en la producción de este alimento.

En el ciclo azucarero 2024-2025 (octubre-septiembre), el consumo nacional aparente se estimó en 3.9 millones de toneladas, mientras la producción alcanzó 4.7 millones de toneladas. A ello se suman inventarios de 1.4 millones de toneladas, para una oferta total de 6.1 millones, suficiente para cubrir la demanda interna.