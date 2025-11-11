Jessika Becerra

En 2026, el riesgo crediticio estará en menor medida marcado por el ciclo económico mientras que la dinámica política tendrá más peso, advirtió Moody’s.

El análisis de la firma calificadora expresa que la polarización, las finanzas no bancarias, la tecnología y el clima están reconfigurando el riesgo crediticio.

“La polarización política está alterando las normas políticas y transformando la gobernanza global”, indicó.

Aseguró que el creciente descontento del electorado con los partidos políticos tradicionales y los efectos de la globalización están fomentando una postura más aislacionista en las principales economías, lo que hace que las relaciones internacionales sean cada vez más transaccionales y fragmentadas.

“Esta reorientación política conlleva el riesgo de dañar las estructuras institucionales, reducir la previsibilidad y aumentar los riesgos crediticios”, advirtió.