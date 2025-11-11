Martes 11 de noviembre de 2025, p. 22
En 2026, el riesgo crediticio estará en menor medida marcado por el ciclo económico mientras que la dinámica política tendrá más peso, advirtió Moody’s.
El análisis de la firma calificadora expresa que la polarización, las finanzas no bancarias, la tecnología y el clima están reconfigurando el riesgo crediticio.
“La polarización política está alterando las normas políticas y transformando la gobernanza global”, indicó.
Aseguró que el creciente descontento del electorado con los partidos políticos tradicionales y los efectos de la globalización están fomentando una postura más aislacionista en las principales economías, lo que hace que las relaciones internacionales sean cada vez más transaccionales y fragmentadas.
“Esta reorientación política conlleva el riesgo de dañar las estructuras institucionales, reducir la previsibilidad y aumentar los riesgos crediticios”, advirtió.
En combinación con una situación fiscal débil y una flexibilidad monetaria limitada, agregó, es probable que también lastre el crecimiento, pero son “factores que los mercados aún podrían estar subestimando”.
Moody’s sostuvo que el cambiante panorama financiero está aumentando el acceso al capital, y el crédito privado ha pasado de ser un mercado de nicho a un importante competidor y colaborador de la banca tradicional, por lo que continuaría expandiéndose.
“Sin embargo, los participantes del mercado están preocupados por el desempeño futuro y los riesgos relacionados con las interconexiones, el apalancamiento y la transparencia.”
Además, planteó que las finanzas digitales transforman la liquidez con innovaciones como los activos tokenizados, eficientes, pero con riesgos.