Martes 11 de noviembre de 2025, p. 22
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Santander acordaron impulsar el financiamiento entre las empresas mexicanas exportadoras y aquellas que forman parte de las cadenas globales de valor.
En un comunicado difundido por el banco de fomento, se explicó que el convenio se suscribe en el marco del Plan México, la estrategia del gobierno para potenciar la inversión, el comercio exterior y la integración económica regional.
Así, se establecerá un modelo de coberturas o garantías que Bancomext podría ofrecer a Santander, en apoyo a sus operaciones de financiamiento con empresas mexicanas de vocación exportadora a fin de brindar mayor seguridad y respaldo en transacciones internacionales. Bancomext ofrecerá garantías como Agencia de Crédito a la Exportación.
Al cierre del tercer trimestre, Santander es la segunda institución bancaria de mayor presencia en México medido por la cantidad de sus activos, detrás de BBVA.
El saldo de la cartera de créditos comerciales de Santander ascendió a 461 mil 447 millones de pesos al cierre de septiembre, lo que significó un aumento de 0.54 por ciento en términos reales, respecto a igual mes de 2024.
Bancomext es la segunda institución con el mayor portafolios de crédito, la cual se situó en septiembre en 280 mil 366 millones de pesos, publicó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su más reciente reporte sobre el sector.