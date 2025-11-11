Julio Gutiérrez

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 22

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Santander acordaron impulsar el financiamiento entre las empresas mexicanas exportadoras y aquellas que forman parte de las cadenas globales de valor.

En un comunicado difundido por el banco de fomento, se explicó que el convenio se suscribe en el marco del Plan México, la estrategia del gobierno para potenciar la inversión, el comercio exterior y la integración económica regional.

Así, se establecerá un modelo de coberturas o garantías que Bancomext podría ofrecer a Santander, en apoyo a sus operaciones de financiamiento con empresas mexicanas de vocación exportadora a fin de brindar mayor seguridad y respaldo en transacciones internacionales. Bancomext ofrecerá garantías como Agencia de Crédito a la Exportación.