▲ El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, develó ayer el billete conmemorativo de la Lotería Nacional por el 49 aniversario de la Revista del Consumidor. Foto La Jornada

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 22

Las consultas internas sectoriales y estatales rumbo a la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) casi han llegado a su fin con resultados “interesantes”, aseguró Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), y adelantó que ya se está elaborando el reporte y será entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum en los primeros días de enero.

“Concluimos las mesas en las entidades federativas. Estamos elaborando el documento. Recibimos muchísimas participaciones, fue muy amplío. También estamos concluyendo las sectoriales, ahí también hay aportaciones muy diversas que estamos sistematizando”, apuntó.

El secretario de Economía, encargado de la negociación con Washington y Ottawa, aseguró que una vez entregado el reporte a la primera mandataria, estará en la página de internet de la SE para libre consulta.

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del pasado 17 de septiembre, México fijó un plazo de 60 días naturales para presentar información, comentarios o recomendaciones sobre el T-MEC, fecha que vence el próximo día 16, por lo cual los ciudadanos aún pueden hacer llegar sus comentarios al gobierno al correo [email protected].

Los sectores consultados fueron las industrias de vehículos pesados, logística, lácteos y derivados; bebidas y alimentos procesados; minería, muebles y papel; química, plásticos y juguetes; servicios profesionales, agroindustria, vehículos ligeros, productos metálicos, metalmecánica y derivados; industria aeroespacial, calzado, textil y vestido; cemento, vidrio y cerámica, así como manufacturas eléctricas, sector agrícola, industria aeronáutica, cadenas pecuarias, industrias creativas, turismo, electrónica, acero y aluminio.