La SE adelanta: “hay resultados muy interesantes” // Avanzan negociaciones con EU sobre acero y aluminio
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 22
Las consultas internas sectoriales y estatales rumbo a la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) casi han llegado a su fin con resultados “interesantes”, aseguró Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), y adelantó que ya se está elaborando el reporte y será entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum en los primeros días de enero.
“Concluimos las mesas en las entidades federativas. Estamos elaborando el documento. Recibimos muchísimas participaciones, fue muy amplío. También estamos concluyendo las sectoriales, ahí también hay aportaciones muy diversas que estamos sistematizando”, apuntó.
El secretario de Economía, encargado de la negociación con Washington y Ottawa, aseguró que una vez entregado el reporte a la primera mandataria, estará en la página de internet de la SE para libre consulta.
Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del pasado 17 de septiembre, México fijó un plazo de 60 días naturales para presentar información, comentarios o recomendaciones sobre el T-MEC, fecha que vence el próximo día 16, por lo cual los ciudadanos aún pueden hacer llegar sus comentarios al gobierno al correo [email protected].
Los sectores consultados fueron las industrias de vehículos pesados, logística, lácteos y derivados; bebidas y alimentos procesados; minería, muebles y papel; química, plásticos y juguetes; servicios profesionales, agroindustria, vehículos ligeros, productos metálicos, metalmecánica y derivados; industria aeroespacial, calzado, textil y vestido; cemento, vidrio y cerámica, así como manufacturas eléctricas, sector agrícola, industria aeronáutica, cadenas pecuarias, industrias creativas, turismo, electrónica, acero y aluminio.
Además, inmobiliarias y constructoras; pesca, farmacéuticas, empresas de dispositivos y cosméticos, así como el sector energético y de autopartes y llantas.
Sobre el estatus en las negociaciones con Estados Unidos sobre los aranceles al acero y aluminio, Ebrard destacó: “tenemos muy buen avance”; sin embargo, se negó a dar detalles. “En cuanto tengamos resultados se los daremos a conocer, estamos cerca”.
Al respecto de la reciente visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que se acordó iniciar una nueva etapa del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, con especial énfasis en temas como farmacéutica, inteligencia artificial, aeronáutica, espacial, aeroespacial y automotriz.
Polo del Bienestar en Uruapan
Ebrard señaló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y como parte del Plan Michoacán, la Secretaría de Economía comenzará el desarrollo de un Polo del Bienestar en la región de Uruapan, donde recientemente fue abatido su presidente municipal, Carlos Manzo. Subrayó que dicho polo estará enfocado en el desarrollo de la agroindustria.
Además, se acelerarán los trabajos en el puerto de Lázaro Cárdenas, con una inversión aproximada de 14 mil millones de pesos entre gobierno e iniciativa privada. “Es muy importante para los objetivos de acompañar al estado de Michoacán, respaldar a la entidad y facilitarle el bienestar, así como el acceso a la inversión, tanto extranjera como nacional”.