Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 21

Bruselas. Las empresas europeas prevén que los aranceles estadunidenses y otras tensiones comerciales tendrán en 2026 un impacto mayor al de este año, de acuerdo con una encuesta de BusinessEurope publicada ayer. Según el sondeo, es probable que las tensiones comerciales reduzcan el producto interno bruto de 2025 en 0.03 por ciento para la zona euro, la Unión Europea (UE) y un grupo más amplio de países europeos. Para 2026, el impacto negativo sería de entre 0.5 y 0.6 por ciento, y la zona euro será la más perjudicada.