Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 21

Nueva York., Visa y Mastercard anunciaron un acuerdo revisado con representantes de comerciantes, quienes acusaban a las empresas de tarjetas de crédito de cobrar demasiado por aceptar sus medios de pago, después de que un juez rechazó un convenio anterior de 30 mil millones de dólares por considerarlo insuficiente. El acuerdo del lunes pondría fin a 20 años de litigios en los que numerosas empresas acusaron a Visa, Mastercard y los bancos de conspirar para violar las leyes antimonopolio de Estados Unidos mediante el cobro de comisiones por procesar las transacciones. El acuerdo prevé que Visa y Mastercard reduzcan en 0.1 por ciento durante cinco años las comisiones que cobran por el uso de las tarjetas, que ahora suelen oscilar entre 2 y 2.5 por ciento. Sin embargo, los comerciantes acusaron que este pacto no abordó todas sus preocupaciones.