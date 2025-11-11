Economía
Regulador chino aprueba la unión Codelco-SQM
 
Periódico La Jornada
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 21

Pekín. El regulador del mercado de China anunció ayer que concedió una aprobación condicionada para que la gigante estatal chilena del cobre Codelco y el productor local de litio SQM formen una empresa conjunta relacionada con este último mineral. “En caso de que se produzca un cambio importante en el suministro, ambas partes deberán hacer todos los esfuerzos razonables para continuar suministrando carbonato de litio a los clientes chinos. No deberán rechazar, restringir o retrasar el suministro a los clientes de China”, añadieron las autoridades, que solicitaron previamente la opinión de organismos gubernamentales, asociaciones industriales, competidores y consumidores

