▲ Laboratorio clandestino de fentanilo descubierto por la Fiscalía General de la República el 16 de junio de 2019 en una bodega ubicada en la colonia Parque Industrial Ciudad Mitras, municipio de García, Nuevo León. Foto Cuartoscuro

Afp, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 21

Pekín. China anunció ayer que añadió a Estados Unidos, Canadá y México a la lista de países que necesitan licencias de exportación especiales para obtener ciertos precursores del fentanilo y listó 13 sustancias químicas que requerirán controles para ser enviados a esos países.

Los precursores químicos son ingredientes claves para producir fentanilo y metanfetamina.

El anuncio se dio luego de la reunión en Corea del Sur entre Donald Trump y Xi Jinping, que ha llevado a una serie de medidas que permiten vislumbrar una tregua comercial entre ambas potencias.

La nueva norma, emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Gestión de Emergencias, la Administración General de Aduanas y la Administración Nacional de Productos Médicos, entró en vigor de inmediato, precisó la agencia de noticias estatal Xinhua.

Los exportadores ahora deberán solicitar una licencia para exportar ciertos productos químicos a Estados Unidos, México o Canadá.

El director de la FBI, Kash Patel, visitó China la semana pasada para tratar asuntos relacionados con el fentanilo y la aplicación de la ley, según informaron a Reuters dos personas enteradas del viaje.