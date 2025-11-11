Martes 11 de noviembre de 2025, p. 21
Pekín. China anunció ayer que añadió a Estados Unidos, Canadá y México a la lista de países que necesitan licencias de exportación especiales para obtener ciertos precursores del fentanilo y listó 13 sustancias químicas que requerirán controles para ser enviados a esos países.
Los precursores químicos son ingredientes claves para producir fentanilo y metanfetamina.
El anuncio se dio luego de la reunión en Corea del Sur entre Donald Trump y Xi Jinping, que ha llevado a una serie de medidas que permiten vislumbrar una tregua comercial entre ambas potencias.
La nueva norma, emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Gestión de Emergencias, la Administración General de Aduanas y la Administración Nacional de Productos Médicos, entró en vigor de inmediato, precisó la agencia de noticias estatal Xinhua.
Los exportadores ahora deberán solicitar una licencia para exportar ciertos productos químicos a Estados Unidos, México o Canadá.
El director de la FBI, Kash Patel, visitó China la semana pasada para tratar asuntos relacionados con el fentanilo y la aplicación de la ley, según informaron a Reuters dos personas enteradas del viaje.
La visita de Patel a Pekín no fue anunciada oficialmente por Estados Unidos ni por China.
Washington lleva tiempo acusando a Pekín de no tomar medidas eficaces para frenar el flujo de sustancias químicas que alimentan la crisis de opioides en Estados Unidos.
Poco después de su regreso a la Casa Blanca este año, Trump impuso aranceles adicionales de 20 por ciento a productos de China debido a su presunto papel en la cadena de suministro del fentanilo.
Desde entonces, Pekín se comprometió a detener el flujo de materiales utilizados para fabricar este opioide sintético hacia Estados Unidos.
Inmediatamente después de la reunión en Corea del Sur, Trump redujo a la mitad, hasta 10 por ciento, los aranceles a los productos chinos impuestos como castigo por el flujo de fentanilo, tras alcanzar el acuerdo durante las conversaciones del mes pasado con el líder chino.
Xi trabajará “muy duro para detener el flujo” de fentanilo, un opioide sintético mortal que es la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos, dijo Trump a los periodistas tras las conversaciones.