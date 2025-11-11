Afp, Reuters, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 21

Washington. El Senado de Estados Unidos aprobó ayer una enmienda para mantener el financiamiento del gobierno hasta enero y revertir los despidos masivos ordenados por la administración de Donald Trump durante el cierre del gobierno.

En la votación, 60 senadores apoyaron la ley presupuestaria y 40 votaron en contra.

El proyecto recién aprobado por el Senado, conocido como Continuing Appropriations and Extensions Act, 2026, extiende el financiamiento federal hasta el próximo 30 de enero a niveles actuales.

Este texto tendrá que pasar por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, previsiblemente este miércoles.

Entre las novedades de esta norma destacan la reversión inmediata de los despidos de unos 4 mil empleados federales durante el también denominado shutdown, con garantías de pago retroactivo.

El proyecto también contempla financiar todo el año fiscal programas de ayuda como SNAP, del que se benefician más de 42 millones de estadunidenses de bajos ingresos para la compra de alimentos.

Aunque no incluye la extensión del Affordable Care Act (Obamacare), que expira el 31 de diciembre, el acuerdo incorpora el compromiso republicano de votar en el Senado un proyecto de ley redactado por demócratas para prorrogar dichos créditos fiscales.

Horas antes, Trump elogió el acuerdo. “Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval.

El presidente se comprometió a “cumplir el acuerdo” y dijo que “es muy bueno”, cuando se le preguntó si se adheriría a los términos del pacto, que incluyen la reincorporación de los despedidos.

Sin embargo, Trump también amenazó con reducir el salario de los controladores de tráfico aéreo, a quienes acusó de eludir su deber “patriótico” durante el cierre del gobierno.