Trump amenaza a controladores de tráfico aéreo
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 21
Washington. El Senado de Estados Unidos aprobó ayer una enmienda para mantener el financiamiento del gobierno hasta enero y revertir los despidos masivos ordenados por la administración de Donald Trump durante el cierre del gobierno.
En la votación, 60 senadores apoyaron la ley presupuestaria y 40 votaron en contra.
El proyecto recién aprobado por el Senado, conocido como Continuing Appropriations and Extensions Act, 2026, extiende el financiamiento federal hasta el próximo 30 de enero a niveles actuales.
Este texto tendrá que pasar por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, previsiblemente este miércoles.
Entre las novedades de esta norma destacan la reversión inmediata de los despidos de unos 4 mil empleados federales durante el también denominado shutdown, con garantías de pago retroactivo.
El proyecto también contempla financiar todo el año fiscal programas de ayuda como SNAP, del que se benefician más de 42 millones de estadunidenses de bajos ingresos para la compra de alimentos.
Aunque no incluye la extensión del Affordable Care Act (Obamacare), que expira el 31 de diciembre, el acuerdo incorpora el compromiso republicano de votar en el Senado un proyecto de ley redactado por demócratas para prorrogar dichos créditos fiscales.
Horas antes, Trump elogió el acuerdo. “Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval.
El presidente se comprometió a “cumplir el acuerdo” y dijo que “es muy bueno”, cuando se le preguntó si se adheriría a los términos del pacto, que incluyen la reincorporación de los despedidos.
Sin embargo, Trump también amenazó con reducir el salario de los controladores de tráfico aéreo, a quienes acusó de eludir su deber “patriótico” durante el cierre del gobierno.
“¡Todos los controladores aéreos deben regresar al trabajo ahora mismo! Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo –escribió Trump en redes sociales–. ¡Preséntense a trabajar inmediatamente!”
Trump añadió que recompensará a quienes no se ausentaron del trabajo durante los 41 días del cierre del gobierno federal, pero no está claro cuántos controladores podrían ser elegibles.
Señaló también que aceptaría la renuncia de quienes se ausentaron.
“La vasta mayoría” de los controladores “han seguido ejerciendo una de las profesiones más exigentes y estresantes del mundo, a pesar de la falta de remuneración”, respondió el sindicato nacional de controladores aéreos en un documento enviado a Afp.
Este martes se cumplirá el segundo periodo de pago perdido para los controladores de tráfico aéreo y otros empleados de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). No está claro cuándo recibirán su pago una vez que termine el cierre.
Las aerolíneas cancelaron el lunes más de mil 660 vuelos en Estados Unidos, y se prevé que la situación empeore esta semana después de que la FAA ordenara recortes de vuelos, que aumentarán a 10 por ciento para el viernes.
Los riesgos de afectaciones crecen incluso si el cierre del gobierno termina, informaron funcionarios.
En una carta dirigida a los empleados el lunes, David Seymour, director de operaciones de American Airlines, señaló que las repercusiones del cierre podrían extenderse mucho más allá de los recortes de vuelos que ordenó la FAA.