Martes 11 de noviembre de 2025, p. 20

En un contexto en el que China se consolida y compite por ser la principal potencia económica del mundo, la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será un punto clave para ver si la región avanza de forma unida o fragmentada ante los retos políticos y comerciales que se avecinan, coincidieron especialistas.

De acuerdo con el artículo 34.7 del T-MEC, representantes de los tres países deben reunirse el primero de julio de 2026, es decir, seis años después de la entrada en vigor del acuerdo, para decidir si continúan con el pacto, lo revisan o esperan a que expire, en 2036. No obstante, el proceso ya está en marcha y se realizan consultas internas en las tres naciones.

Según Diego Marroquín Bitar, investigador del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, la coordinación en las negociaciones, especialmente entre México y Canadá, decidirá si la región avanza en un bloque o dividida, con acuerdos bilaterales impuestos y a favor de Estados Unidos.

“México y Canadá deben priorizar la coordinación trilateral sobre las concesiones bilaterales antes de la reunión de julio de 2026. Un enfoque unificado en materia de solución de controversias, acceso a los mercados y gestión arancelaria preservaría su capacidad de negociación y evitaría que Washington aísle a cada socio en negociaciones paralelas”, explicó.

En los archivos públicos de las consultas internas de Estados Unidos, parte de la revisión del T-MEC, que concluyeron el pasado 3 de noviembre, se encuentra una carta de Manuel Bravo Pereyra, presidente del Consejo de Empresas Globales de México, en la cual señala que el T-MEC es “mucho más que un acuerdo convencional”, dado que en su estructura incluye “un conjunto de disciplinas que van más allá del comercio de bienes y servicios, al promover el estado de derecho y una visión compartida de la región como centro seguro y competitivo”.