▲ Familia de Cochoapa, Guerrero, uno de los municipios más pobres del país. Según cifras oficiales, el número de mexicanos que padecen hambre se redujo en el sexenio pasado. Foto La Jornada

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 20

Entre 2018 y 2024 se redujo el número de familias mexicanas que enfrentan dificultades para alimentarse por falta de recursos. En términos generales, la proporción de hogares que tuvieron al menos un obstáculo para satisfacer esa necesidad básica pasó de 46.6 por ciento (16 millones) a 33.1 por ciento (12.9 millones), lo que representa una disminución de más de 13 puntos porcentuales, dio a conocer ayer BBVA México.

Estos datos sugieren un mayor acceso a los alimentos, “posiblemente vinculado a un mejor desempeño económico promedio de los hogares”.

No obstante, señaló BBVA en su informe, elaborado con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un tercio de la población aún tiene dificultades para acceder a los alimentos.

En los últimos tres meses de 2024, precisó el banco, 58.6 por ciento de la población que se encontraba en situación de pobreza multidimensional (condición que no sólo considera la falta de recursos en los hogares, sino su nivel de vida básico, incluidos acceso a escolaridad, agua limpia y servicios de salud) padecía alguna carencia para obtener alimentos.

Al mismo tiempo, 27.3 por ciento de las personas que no se encontraban en esa situación tuvieron dicho problema durante el último tercio del año.

Según la información revisada por el banco, el año pasado, en 5.6 millones de hogares (14.5 por ciento del total), por falta de dinero y otros recursos alguna persona adulta comió menos de lo que esperaba.

En el mismo año, añadió, aproximadamente 8 por ciento de los hogares mexicanos reportaron que al menos un adulto se quedó sin comida o dejó de desayunar, comer o cenar debido a la falta de recursos.