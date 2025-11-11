Martes 11 de noviembre de 2025, p. a35
Green Bay., Jalen Hurts lanzó un pase de 36 yardas a DeVonta Smith para el único touchdown de Filadelfia, mientras la defensiva de las Águilas lideró el camino hacia una victoria de 10-7 sobre los Empacadores de Green Bay anoche.
El intento de Brandon McManus de un gol de campo de 64 yardas para empatar el juego al expirar el tiempo se quedó desviado y corto por varios metros.
La segunda derrota consecutiva de Green Bay dejó a los Empacadores (5-3-1) en el tercer lugar de la División Norte de la Conferencia Nacional, detrás de Detroit y Chicago. El equipo de la bahía, que tenía el mejor récord de la NFC antes de su derrota 16-13 ante Carolina, el 2 de noviembre, tendría el séptimo y último puesto de playoffs de la conferencia si la temporada regular terminara ahora.
Un enfrentamiento defensivo que presentó el primer empate al medio tiempo de la temporada tuvo una seria falta de jugadas importantes hasta que las Águilas (7-2) dieron un golpe uno-dos a principios del cuarto periodo.
Filadelfia lideraba 3-0 y enfrentaba una tercera oportunidad, así como siete yardas por avanzar desde su propia 23, cuando Saquon Barkley atrapó un pase de cinco yardas detrás de la línea de golpeo, hizo un giro para pasar al esquinero Carrington Valentine y se lanzó hacia adelante para una ganancia de 41 yardas. En la siguiente jugada, Smith hizo una atrapada en salto en la zona de anotación sobre el safety Evan Williams, dando a las Águilas una ventaja de 10-0 con 10:35 restantes.
El equipo de la Bahía no pudo obtener la venganza contra los campeones defensores del Supertarzón. Filadelfia los venció dos veces la temporada pasada, derrotándolos 34-29 en Brasil en la semana de apertura de la campaña y luego venciéndolos 22-10 en la ronda de comodines de los playoffs de la NFC.