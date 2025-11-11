▲ De Vonta Smith, de las Águilas, atrapó para el único touchdown, con el que lograron derrotar a Empacadores. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. a35

Green Bay., Jalen Hurts lanzó un pase de 36 yardas a DeVonta Smith para el único touchdown de Filadelfia, mientras la defensiva de las Águilas lideró el camino hacia una victoria de 10-7 sobre los Empacadores de Green Bay anoche.

El intento de Brandon McManus de un gol de campo de 64 yardas para empatar el juego al expirar el tiempo se quedó desviado y corto por varios metros.

La segunda derrota consecutiva de Green Bay dejó a los Empacadores (5-3-1) en el tercer lugar de la División Norte de la Conferencia Nacional, detrás de Detroit y Chicago. El equipo de la bahía, que tenía el mejor récord de la NFC antes de su derrota 16-13 ante Carolina, el 2 de noviembre, tendría el séptimo y último puesto de playoffs de la conferencia si la temporada regular terminara ahora.

Un enfrentamiento defensivo que presentó el primer empate al medio tiempo de la temporada tuvo una seria falta de jugadas importantes hasta que las Águilas (7-2) dieron un golpe uno-dos a principios del cuarto periodo.