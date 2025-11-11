Liga Nacional de Basquetbol
Martes 11 de noviembre de 2025, p. a35
Fuerza Regia de Monterrey es el campeón de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional 2025. Tuvo que llegar al quinto partido, pero derrotó al monarca defensor Diablos Rojos del México para arrebatarle la corona tras vencerlos por 83-74 en la Arena Mobil de la capital de Nuevo Léon.
Conquistaron su sexto cetro de la liga y condenaron a los Diablos a terminar subcampeones de la temporada; éstos defendían el título y aun cuando perdieron tres duelos consecutivos, en el cuarto sacaron el orgullo para evitar la barrida. Los Pingos forzaron el quinto y se batieron hasta el último aliento.
El último cuarto fue ejemplo de lo que estaba en disputa. Fuerza Regia ganó el primer periodo, pero en el segundo y tercero se impusieron los Escarlatas. El último tramo fue de persecución incansable y parecía que los Rojos los alcanzarían.
A tres minutos del final, estaban ocho puntos abajo en la pizarra; en cada posesión se jugaban el destino. Las prisas, sin embargo, hacían que perdieran precisión. El tiempo se agotaba y Fuerza Regia jugó con el reloj a su favor; en los segundos agónicos logró sumar los puntos de la victoria para nuevo título.