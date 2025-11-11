De La Redacción

Martes 11 de noviembre de 2025, p. a35

Fuerza Regia de Monterrey es el campeón de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional 2025. Tuvo que llegar al quinto partido, pero derrotó al monarca defensor Diablos Rojos del México para arrebatarle la corona tras vencerlos por 83-74 en la Arena Mobil de la capital de Nuevo Léon.

Conquistaron su sexto cetro de la liga y condenaron a los Diablos a terminar subcampeones de la temporada; éstos defendían el título y aun cuando perdieron tres duelos consecutivos, en el cuarto sacaron el orgullo para evitar la barrida. Los Pingos forzaron el quinto y se batieron hasta el último aliento.