Martes 11 de noviembre de 2025, p. a12
Novak Djokovic reveló que quiere seguir jugando tenis al más alto nivel hasta los 41 años y defender su título olímpico en los Juegos de 2028 en Los Ángeles.
El 24 veces campeón de Grand Slam se retiró esta semana de las Finales ATP, tras ganar el Campeonato Helénico de Atenas con un vendaje en el hombro.
Ante los medios de su país, el serbio admitió que el tiempo y la salud son factores inciertos, pero su determinación permanece inquebrantable: “Intento mantenerme lo más sano posible, tanto física como mentalmente, para seguir compitiendo con la misma energía que me ha definido”.
El tenista persigue un sueño que pocos osarían: competir al máximo nivel después de los 40 años defendiendo su título olímpico y llevando la bandera de su país en la inauguración.
Con más de un centenar de títulos ATP y un legado que trasciende generaciones, Djokovic sigue escribiendo capítulos épicos en la historia del tenis, recordando al mundo que la grandeza no tiene fecha de caducidad.
En su carrera, Nole ha superado a gigantes como Roger Federer y Rafael Nadal, convirtiéndose en uno de los pocos en lograr un Golden Slam, coronando cuatro majors y el oro olímpico.
Sinner y Fritz se imponen en las Finales ATP
Taylor Fritz aprovechó el cansancio de Lorenzo Musetti en la conclusión del Torneo de Atenas y debutó en las Finales ATP con 6-3 y 6-4 sobre el italiano, en Turín.
“Estoy muy contento. Al principio jugué muy bien, sacando para salir de apuros y salvando algunos puntos de quiebre. En el segundo set me sentí cómodo, aunque tuve muchas oportunidades de quebrar que no logré aprovechar”, comentó Taylor.
Dos aficionados, de 70 y 78 años, fallecieron en episodios diferentes, uno de ellos sufrió un ataque cardiaco y el segundo colapsó en la grada durante el encuentro entre Musetti y Fritz.
En otro partido Jannik Sinner doblegó 7-5 y 6-1 al canadiense Félix Auger-Aliassime, que jugó con molestias en el gemelo izquierdo durante toda la segunda manga en el grupo Bjorn Borg.
Auger-Aliassime se medirá el miércoles al estadunidense Ben Shelton y Sinner al alemán Alexander Zverev, en uno de los partidos más atractivos de toda la fase de grupos.
Con información de Prensa Latina y Ap