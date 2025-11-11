De La Redacción

Novak Djokovic reveló que quiere seguir jugando tenis al más alto nivel hasta los 41 años y defender su título olímpico en los Juegos de 2028 en Los Ángeles.

El 24 veces campeón de Grand Slam se retiró esta semana de las Finales ATP, tras ganar el Campeonato Helénico de Atenas con un vendaje en el hombro.

Ante los medios de su país, el serbio admitió que el tiempo y la salud son factores inciertos, pero su determinación permanece inquebrantable: “Intento mantenerme lo más sano posible, tanto física como mentalmente, para seguir compitiendo con la misma energía que me ha definido”.

El tenista persigue un sueño que pocos osarían: competir al máximo nivel después de los 40 años defendiendo su título olímpico y llevando la bandera de su país en la inauguración.

Con más de un centenar de títulos ATP y un legado que trasciende generaciones, Djokovic sigue escribiendo capítulos épicos en la historia del tenis, recordando al mundo que la grandeza no tiene fecha de caducidad.

En su carrera, Nole ha superado a gigantes como Roger Federer y Rafael Nadal, convirtiéndose en uno de los pocos en lograr un Golden Slam, coronando cuatro majors y el oro olímpico.