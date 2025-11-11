De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. a12

México cayó 3-1 ante Suiza en la tercera jornada del Mundial Sub-17, que se disputa en Qatar, y deberá esperar los resultados de hoy para conocer si clasifica como uno de los ocho mejores terceros lugares a la siguiente ronda. Durante la fase de grupos, los dirigidos por Carlos Cariño solamente derrotaron a Costa de Marfil.

Para Suiza, las anotaciones llegaron de los botines de Mladen Mi-jajlovic, quien marcó un doblete (minutos 17 y 58) junto a un autogol del conjunto mexicano.

El Tricolor descontó en la segunda mitad con un feroz remate de cabeza del delantero Aldo de Nigris, tras un desborde de Ian Olvera, quien mandó un centro al primer poste.

“Fue una derrota muy dolorosa. Creo que el plan de juego que teníamos y lo que estábamos proponiendo era ganar o empatar. La verdad que contra estos equipos no te puedes equivocar, y en tres des-atenciones muy graves terminamos por perder el partido”, mencionó Cariño al finalizar el duelo que se disputó en la cancha del estadio Aspire Zone -Pitch 3.