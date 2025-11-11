Quienes participen en el desarrollo, organización y realización del evento no pagarán impuestos
El gobierno federal acotó las medidas fiscales relacionadas con la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de delimitar las exenciones tributarias que fueron otorgadas en 2018 durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha llevado a cabo diversas mesas de trabajo con la FIFA para acotar las disposiciones fiscales aplicables a quienes participen en la organización y celebración de dicho evento deportivo”, señaló la SHCP en un comunicado.
La dependencia destacó que es importante aclarar que las facilidades en el entero de impuestos federales y locales forman parte de la garantía gubernamental comprometida en su momento por el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta por 10 años a partir de 2018.
Esta garantía –que se extendió con el fin de que México fuera la sede mundialista– abarca a la FIFA y sus subsidiarias, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización del evento.
Los beneficios
Explicó que el actual Poder Legislativo autorizó en la Ley de Ingresos de la Federación una medida para permitir que sólo los sujetos que participen en la organización y celebración de la Copa puedan aplicar a beneficios fiscales el próximo año.
La Copa del Mundo se celebrará en junio de 2026 y su sede principal será Estados Unidos, con 78 partidos, más 13 encuentros en Canadá y otros tantos en México.
De acuerdo con información oficial, de los tres países, sólo México había concedido una exención completa y nacional, ya que los acuerdos fiscales logrados por Estados Unidos y Canadá no son completos y su cobertura sólo es estatal y local.
En la Ley de Ingresos de 2026, uno de sus artículos señala que quedan libres de pagar tributos las empresas que “participen en la organización, desarrollo y realización de actividades vinculadas” con la Copa Mundial del próximo año.