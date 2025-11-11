Braulio Carbajal

El gobierno federal acotó las medidas fiscales relacionadas con la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de delimitar las exenciones tributarias que fueron otorgadas en 2018 durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha llevado a cabo diversas mesas de trabajo con la FIFA para acotar las disposiciones fiscales aplicables a quienes participen en la organización y celebración de dicho evento deportivo”, señaló la SHCP en un comunicado.

La dependencia destacó que es importante aclarar que las facilidades en el entero de impuestos federales y locales forman parte de la garantía gubernamental comprometida en su momento por el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta por 10 años a partir de 2018.

Esta garantía –que se extendió con el fin de que México fuera la sede mundialista– abarca a la FIFA y sus subsidiarias, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización del evento.