Emir Olivares y Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. a11

Sólo un acontecimiento de la historia mundial del futbol logró que un líder emanado de la 4T acudiera a Los Pinos. Erradicada de la narrativa cuatroteísta, la antigua residencia presidencial albergó el lanzamiento oficial de la Copa del Mundo 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo una pausa lúdica en el convulsionado entorno nacional que prevalece, apenas la víspera presentaba el plan para pacificar Michoacán, para encabezar ayer desde este sitio –transformado en Complejo Cultural en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que en el viejo régimen fue símbolo de los excesos y los lujos con los que vivía la familia presidencial– una mañanera extraordinaria donde el futbol ocupó el tema central.

En 212 días el balón rodará en el histórico estadio Azteca, ahora Banorte. Con el pitazo inicial, el viejo coloso de Santa Úrsula, la Ciudad de México y el país se inscribirán en los anales de historia: se convertirán en la primera sede que recibe por tercera ocasión el juego inaugural de una Copa del Mundo.

“México está listo para recibir el Mundial”, garantizó la Presidenta en una fría mañana.

Lejos de la expectativa, no apareció ninguno de los ídolos nacionales del balompié o siquiera un jugador, de esos que por su garra y pundonor lograra colarse a la convocatoria de algún Mundial.

Para este acto protocolario –se postergó una semana a causa del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo–, la mandataria estuvo acompañada sólo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de la coordinadora de los trabajos para el Mundial del gobierno de México, Gabriela Cuevas; y por el director ejecutivo de la FIFA en México, Jurgen Mainka.

Los protagonistas dedicaron algunas palabras al deporte que más pasiones genera en el mundo y, que en el caso de México, cada cuatro años irrita y decepciona a una fiel afición que ansía el triunfo de 11 hombres vestidos de verde.

Una victoria casi siempre tan cercana, pero que invariablemente es frustrada por algún factor y la participación del representativo nacional termina reducida al lugar común del “ya merito” en cada edición mundialista.

Será una Copa Mundial distinta, organizada por Estados Unidos, México y Canadá. Por primera vez participarán 48 selecciones –antes eran 32– y se jugarán 104 partidos.

Una competición en línea con los tiempos económicos y políticos globales, de la que sus dos protagonistas externos, Gianni Infantino y Donald Trump, no han desaprovechado oportunidad en su beneficio. “A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí”, citó el reconocido escritor Eduardo Galeano en su consabido El futbol a sol y sombra.