Presentan proyecto de la Copa 2026
Exhorta a vivir el futbol de forma pacífica // Uniremos al orbe, dice Rosa Icela Rodríguez
Martes 11 de noviembre de 2025, p. a10
Desde el Complejo Cultural Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ayer el proyecto de la Copa Mundial FIFA 2026, que se jugará el próximo verano –del 11 de junio al 19 de julio– en Estados Unidos, México y Canadá. “Un momento histórico”, dijo, no sólo por lo que representa ver a las mejores selecciones de futbol, sino también para “mostrar al mundo lo que somos, una nación de una enorme grandeza cultural, un pueblo empoderado, orgulloso de sus raíces, de su presente y futuro”, resaltó en su conferencia de prensa matutina; esta vez estuvo acompañada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la representante del país para la organización de la Copa, Gabriela Cuevas, y el director ejecutivo de la oficina de FIFA aquí en la República, Jurgen Mainka.
La llegada de 5.5 millones de aficionados de todo el mundo, indicó la mandataria, generará una derrama económica que se estima entre 1.8 y 3 mil millones de dólares en el sector turístico.
“Estamos haciendo una inversión de alrededor de 9 mil millones de pesos para la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además estará listo el tren de pasajeros que viene del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Buenavista y que conectará con todas las zonas hoteleras de la capital”, señaló.
En la edición mundialista del próximo año –ampliada de 32 a 48 selecciones, de las cuales 28 ya están clasificadas–, México será sede de 13 partidos en tres recintos del circuito profesional (Akron de Guadalajara, BBVA de Monterrey y el mítico estadio Azteca ahora Banorte, por tercera vez), todos construidos previamente.
“Cuando recibí en Palacio Nacional a Gianni Infantino (presidente de la FIFA), me dijo algo que es cierto: que cuando él llega a una conferencia de prensa y pone un balón, hay una sonrisa de quien lo ve. Eso es lo que queremos, que sea una fiesta mundialista en nuestro país”, afirmó la jefa del Ejecutivo. De acuerdo con el máximo organismo del futbol, la Copa Mundial reunirá a más de 800 mil personas en los estadios, cerca de 6 millones visitarán los FIFA Fan Festival en las tres ciudades sede y los partidos alcanzarán una audiencia global de 6 mil millones de televidentes de forma gratuita. En cuanto a la seguridad de los asistentes, el gobierno federal trabaja desde hace tres años con la oficina de la FIFA en el reforzamiento de protocolos y medidas preventivas.
Incidentes
En octubre pasado, Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul que asistió a un partido de la Liga Mx contra el Monterrey, fue agredido y posteriormente estrangulado en las afueras del estadio Olímpico por al menos cuatro empleados de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, según datos de prueba anexados en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia.
Asimismo, en Guadalajara, presuntos seguidores del Atlas atacaron con armas blancas a simpatizantes de Chivas y provocaron la muerte de un adolescente de 16 años luego de ofrecer una serenata a los jugadores del club rojiblanco en su hotel de concentración.
Al respecto, la mandataria consideró que “cada caso tiene una causa distinta, no hay un patrón particular que se haya desarrollado”, pero igualmente exhortó a vivir el futbol de forma pacífica. “Si bien despierta pasión apoyar a un país o a otro, que eso sea parte del desarrollo pacífico de esta justa deportiva”, agregó. “Quienes llevan principalmente la seguridad en los estadios son los gobiernos estatales, pero vamos a dar todo el apoyo para que no se presente ninguna situación de este tipo”.
A 212 días de que comience el Mundial, informó que se impulsarán actividades comunitarias para promover el deporte entre niñas, niños y jóvenes con el denominado Mundialito Social, destacó el crecimiento del futbol femenil en el país y sostuvo que es momento de reconocer la amistad y unión entre los tres anfitriones, “de poner en el centro los acuerdos y lo importante que ha sido nuestro tratado comercial (T-MEC)”. De igual forma, pidió a los jugadores de la selección mexicana “que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan, en nuestra historia” y confirmó que no asistirá al encuentro inaugural, ya que sorteará el boleto 001 que recibió de la FIFA a una niña que sea amante de este deporte y no tenga la oportunidad de acudir.
“Cuando crecí, el futbol femenil prácticamente no existía. Nosotras jugábamos como parte de los Mundialitos que se hacían en las escuelas, pero no se pensaba que una mujer pudiera llegar a nivel profesional. Como lo he dicho, podemos ser lo que queramos ser”, subrayó. Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, adelantó que en 2026 “habrá una agenda pública, no sólo de futbol”, con múltiples actividades en las que “no sólo nos preparamos para recibir al mundo, sino para unirlo, porque el deporte hermana a las naciones”.