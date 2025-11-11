Alberto Aceves y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. a10

Desde el Complejo Cultural Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ayer el proyecto de la Copa Mundial FIFA 2026, que se jugará el próximo verano –del 11 de junio al 19 de julio– en Estados Unidos, México y Canadá. “Un momento histórico”, dijo, no sólo por lo que representa ver a las mejores selecciones de futbol, sino también para “mostrar al mundo lo que somos, una nación de una enorme grandeza cultural, un pueblo empoderado, orgulloso de sus raíces, de su presente y futuro”, resaltó en su conferencia de prensa matutina; esta vez estuvo acompañada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la representante del país para la organización de la Copa, Gabriela Cuevas, y el director ejecutivo de la oficina de FIFA aquí en la República, Jurgen Mainka.

La llegada de 5.5 millones de aficionados de todo el mundo, indicó la mandataria, generará una derrama económica que se estima entre 1.8 y 3 mil millones de dólares en el sector turístico.

“Estamos haciendo una inversión de alrededor de 9 mil millones de pesos para la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además estará listo el tren de pasajeros que viene del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Buenavista y que conectará con todas las zonas hoteleras de la capital”, señaló.

En la edición mundialista del próximo año –ampliada de 32 a 48 selecciones, de las cuales 28 ya están clasificadas–, México será sede de 13 partidos en tres recintos del circuito profesional (Akron de Guadalajara, BBVA de Monterrey y el mítico estadio Azteca ahora Banorte, por tercera vez), todos construidos previamente.

“Cuando recibí en Palacio Nacional a Gianni Infantino (presidente de la FIFA), me dijo algo que es cierto: que cuando él llega a una conferencia de prensa y pone un balón, hay una sonrisa de quien lo ve. Eso es lo que queremos, que sea una fiesta mundialista en nuestro país”, afirmó la jefa del Ejecutivo. De acuerdo con el máximo organismo del futbol, la Copa Mundial reunirá a más de 800 mil personas en los estadios, cerca de 6 millones visitarán los FIFA Fan Festival en las tres ciudades sede y los partidos alcanzarán una audiencia global de 6 mil millones de televidentes de forma gratuita. En cuanto a la seguridad de los asistentes, el gobierno federal trabaja desde hace tres años con la oficina de la FIFA en el reforzamiento de protocolos y medidas preventivas.

Incidentes

En octubre pasado, Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul que asistió a un partido de la Liga Mx contra el Monterrey, fue agredido y posteriormente estrangulado en las afueras del estadio Olímpico por al menos cuatro empleados de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, según datos de prueba anexados en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia.