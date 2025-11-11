Ap

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 4

Londres. El escritor canadiense-húngaro-británico David Szalay recibió ayer el Premio Booker de ficción por Flesh, la historia de la vida de un hombre común a lo largo de varias décadas, en la cual aquello que no está en la página es tan importante como lo que está.

Szalay, de 51 años, superó a otros cinco finalistas, incluso los favoritos Andrew Miller y Kiran Desai, para llevarse el codiciado premio literario, dotado con 66 mil dólares, que suele dar gran impulso a las ventas y al perfil del ganador.

Fue elegida entre 153 novelas presentadas por un panel de jueces que incluía al escritor irlandés Roddy Doyle y a la estrella de Sex and the City Sarah Jessica Parker.

Doyle afirmó que Flesh, libro “acerca de vivir y la extrañeza de vivir”, surgió como la elección unánime de los jueces tras una reunión de cinco horas.

El libro de Szalay narra la vida del taciturno István, desde una relación adolescente con una mujer mayor, pasando por su tiempo como inmigrante en apuros en Gran Bretaña, hasta convertirse en habitante de la alta sociedad londinense. El autor ha dicho que quería escribir sobre un inmigrante húngaro y “sobre la vida como una experiencia física, sobre cómo es ser un cuerpo viviente en el mundo”.

Szalay, quien nació en Canadá, creció en Reino Unido y vive en Viena, fue finalista del Booker en 2016 por All That Man Is, una serie de historias sobre nueve hombres muy diferentes.

El Premio Booker se fundó en 1969 y ha establecido una reputación por transformar las carreras de los escritores. Lo han ganado Salman Rushdie, Ian McEwan, Arundhati Roy, Margaret Atwood y Samantha Harvey.