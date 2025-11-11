Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 4

La artista María Sosa (Morelia, 1985) ha llevado el telar de cintura al Museo de Arte Moderno (MAM) en forma de intervención escultórica. Las ancestras que tejen, hablan y caminan, nueva pieza temporal del jardín escultórico, es una instalación de seis urdimbres de hilo rojo e igual número de mecapales de ixtle, cuyo soporte son los árboles de la llamada “sexta sala” del recinto. En su realización colaboró la maestra tejedora María Hernández (Ciudad de México, 1988).

Ésta es la cuarta intervención escultórica de un programa iniciado en 2023 cuyo objetivo es invitar a artistas a crear obras efímeras de sitio específico, en un camino poco utilizado, ubicado antes de entrar al edificio principal del MAM. Es un “homenaje a las y los tejedores de cintura que han preservado esta tradición ancestral propia de los pueblos y las culturas originarias, no sólo de México, sino de otras partes de Mesoamérica”, apuntó Víctor Palacios, curador en jefe del museo.

Para Sosa, el telar de cintura no sólo es una técnica originaria con más de 3 mil años, sino “una forma de existir, de entablar una comunicación, un sentido de vida entre los humanos y el cosmos”. Aprender telar de cintura ha sido “una de las cosas más importantes que me ha tocado en mi práctica artística, para la que siempre busco aprender conocimientos y técnicas que no han sido enseñadas en las escuelas de arte, que están occidentalizadas. Aprendemos pintura al óleo, encaustos, temples y, si acaso, algo de textil, pero no telar de cintura”.

Sin embargo, “hay muchas técnicas que existen desde tiempos prehispánicos que han resistido, primero, el embate colonial, luego, la industrialización y el menosprecio de las sociedades. No sólo es una técnica milenaria, sino una que en sí contiene una forma de entender la vida”.

Las ancestras que tejen, hablan y caminan consta de seis telares “empezados”, en la medida que “la urdimbre es justamente la parte nuclear del telar de cintura”. Sostiene que “este milenario instrumento y sus partes emulan metafóricamente la creación cósmica donde la danza y el vaivén entre los planos de hilos en la urdimbre que suben y bajan para sujetar la trama forman, de modo transversal, la figura del ollin –símbolo del movimiento entre complementarios para la creación de la vida”.