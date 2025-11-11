M

uchos años después, cuando leí las historias breves de Cartucho, de Nellie Campobello, recordé a mi abuela cuando me contaba de los colgados envueltos entre nubes de polvo y de moscas que miró de niña.

Octavio Paz consideraba a Martín Luis Guzmán el mejor novelista de la Revolución Mexicana. Más aún, lo consideraba el mejor novelista que habíamos tenido.

Pensé lo mismo mucho tiempo hasta que leí Cartucho. El libro de una escritora cuyas escenas, a decir de Elena Poniatowska, “las describe a fogonazos, como si estuviera disparando un rifle en la batalla. Son directas, brutales, estremecedoras y, sin embargo, su lenguaje crudo, de carne y de sangre derramada, tiene mucho de la terrible inocencia de los niños que se ponen a decir verdades como puñetazos”.

Campobello misma confirma lo dicho por Poniatowska en una entrevista con Emmanuel Carballo en 1960: “me sobra imaginación de novelista; todo lo convierto en imágenes”. En sus libros, dijo, “casi no uso adjetivos. Estos los emplean los maestros, no las escritoras sencillas, como yo. Mi literatura es de sustantivos y de verbos”.

Por su calidad, sorprende que escribiera Cartucho no como proyecto literario, sino “para vengar una injuria”. Las novelas sobre el movimiento armado “están repletas de mentiras contra los hombres de la Revolución; principalmente, contra Francisco Villa. Escribí en este libro lo que me consta del villismo, no lo que me han contado. Esa es la venganza”.

Campobello detalló el porqué con Emanuel Carballo: “Mariano Azuela contó en sus novelas puras mentiras. Como un mal actor sobreactuó en lo que dijo sobre la Revolución”. El testimonio de Vasconcelos le pareció “endeble; es sólo un desahogo”. El único aceptable fue, para ella, Martín Luis Guzmán, “el mejor escritor de la Revolución”.

Debo aclarar que la “venganza” a la que dio lugar la escritura de Cartucho fue fortuita. En su visita por La Habana, donde conoció a Federico García Lorca, apunta Josebe Martínez, Nellie también conoció a José Antonio Fernández de Castro.

Éste repetía “las mismas calumnias y mentiras” sobre la Revolución Mexicana. Por esa razón, mientras Fernández de Castro convalecía en un hospital, cuando lo visitaba escribía en una libreta la verdad histórica”, que conocía del movimiento armado para leérselo. “Hechos trágicos, vistos por mis ojos de niña”.