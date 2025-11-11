Martes 11 de noviembre de 2025, p. 3
El festival Eurojazz regresó al Centro Nacional de las Artes (Cenart) con una atmósfera que mezcló felicidad y recuerdos de la mano del grupo irlandés Córas Trio.
El domingo, media hora antes del inicio del encuentro musical, cientos de asistentes iniciaron la fila para el ingreso; la cadena humana fue tan larga que llegó hasta las carpas de alimentos que se instalan en camino al escenario.
En punto de las 12:40 horas, el público ingresó emocionado a las áreas verdes del centro cultural: niños, jóvenes, adultos mayores; familias, parejas y solitarios se dieron cita en este paraje arbolado. Este encuentro musical semejaba un gran picnic.
Las áreas verdes se convirtieron por momentos en un claro de algún bosque irlandés, donde el violista Kevin McCullagh, el guitarrista Paddy McKeown y el percusionista Conor McAuley pusieron el folclor y la energía mediante su improvisación. Recibido con aplausos, el grupo contagió de ímpetu a los asistentes a esta fiesta musical.
“Hello, beautiful México City”, dijo Conor McAuley. Después, los místicos sonidos gaélicos inundaron el escenario, y el viento sopló ligeramente, como si respondiera al llamado de la música. Pareció como si las aos sí (hadas de la mitología irlandesa) fueran llamadas a una tierra que no es de ellas, pero que tiene una gran historia, cómo la de los pueblos antiguos gaélicos de dónde provienen.
El público quedó hipnotizado con el violín, guitarra y batería, y Córas Trio hizo lo que mejor sabe hacer: fluir e improvisar con la música como el agua de los ríos que cruzan su tierra.
Un viaje sonoro
La atmósfera fue un viaje cuando el grupo interpretó la canción Julia Delaney’s, con la que el grupo creó ondas musicales que recorrieron como olas hacia los oídos del público. Algunos cerraron los ojos, sentados, como si la tonalidad llevara a la meditación.
El otro centro de este espectáculo fue el amor: en las redes sociales del Cenart, una kiss cam capturó el momento en el que parejas plasmaron su cariño en los labios.
Algunos se abrazaron acostados, observando el cielo azul, mientras la música se repartía por esta casa de las artes, denominada “el pulmón cultural de México”.
La última pieza llevó a los oyentes a sumergirse entre los ritmos del violín de McCullagh; la combinación electrónica simuló los vientos de los parajes irlandeses, esos precipicios que enfrentan a los fríos mares que rodean esa isla tan rica en historias como en dolores, en melancolía, pero siempre en resistencia.
“Llevamos 15 años viniendo aquí y nos encantó. Esta parte de la música folclórica es maravillosa; entre sueños, calma y escuchar la naturaleza, puse mi cabeza en el suelo, y tengo que aceptar que me convencí de que hay que hablar con lo que nos dio origen”, aseguró Michel, uno de los concurrentes.
“No conozco mucho de jazz, pero las tonalidades me llevaron a reposar debajo de los árboles; sentí que algo en mí trascendió. Las notas musicales fueron lo que más me atrajo. Te trasladan a otro lado; percibí como si los músicos platicaran a través de los instrumentos”, comentaron Diana Martínez y Betsy, jóvenes de 20 años que acudieron a escuchar la música.
“Me gustó y quiero buscar más de Irlanda. Me recosté en el pasto y me di cuenta de que podía escuchar a la naturaleza. Hubo un momento en el que estuve acostado y percibí una especie de diálogo entre la música y mi cabeza”, expresó Arik, estudiante de música clásica, quien con 18 años disfrutó de esos momentos de reposo a ras de suelo.
Diálogo con la naturaleza
“Este escenario es perfecto porque coincide con que la música del grupo ayuda a escuchar a la naturaleza. Hubo veces en que me acosté en el pasto para observar el cielo y observar la reacción de las aves o alguna mariposa, y disfrutar la luz que se proyecta en los árboles. No se necesita ni cerrar los ojos para gozar de esta música”, relató Violeta Zavala, de 50 años.
El Eurojazz musicalizará el Cenart los fines de semana de este mes hasta el día 23. Esta 28 edición reúne una variada oferta musical con artistas de Irlanda, Estados Unidos, Finlandia, Suiza, España, Italia, Países Bajos, Polonia, Suiza y México.
Al final, las 5 mil 480 almas que se reunieron en este espacio musical se llevaron un pedazo de esa isla, habitada por la mitología, los sueños y los ritmos de un pueblo resiliente.