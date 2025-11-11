Omar González Morales

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 3

El festival Eurojazz regresó al Centro Nacional de las Artes (Cenart) con una atmósfera que mezcló felicidad y recuerdos de la mano del grupo irlandés Córas Trio.

El domingo, media hora antes del inicio del encuentro musical, cientos de asistentes iniciaron la fila para el ingreso; la cadena humana fue tan larga que llegó hasta las carpas de alimentos que se instalan en camino al escenario.

En punto de las 12:40 horas, el público ingresó emocionado a las áreas verdes del centro cultural: niños, jóvenes, adultos mayores; familias, parejas y solitarios se dieron cita en este paraje arbolado. Este encuentro musical semejaba un gran picnic.

Las áreas verdes se convirtieron por momentos en un claro de algún bosque irlandés, donde el violista Kevin McCullagh, el guitarrista Paddy McKeown y el percusionista Conor McAuley pusieron el folclor y la energía mediante su improvisación. Recibido con aplausos, el grupo contagió de ímpetu a los asistentes a esta fiesta musical.

“Hello, beautiful México City”, dijo Conor McAuley. Después, los místicos sonidos gaélicos inundaron el escenario, y el viento sopló ligeramente, como si respondiera al llamado de la música. Pareció como si las aos sí (hadas de la mitología irlandesa) fueran llamadas a una tierra que no es de ellas, pero que tiene una gran historia, cómo la de los pueblos antiguos gaélicos de dónde provienen.

El público quedó hipnotizado con el violín, guitarra y batería, y Córas Trio hizo lo que mejor sabe hacer: fluir e improvisar con la música como el agua de los ríos que cruzan su tierra.

Un viaje sonoro

La atmósfera fue un viaje cuando el grupo interpretó la canción Julia Delaney’s, con la que el grupo creó ondas musicales que recorrieron como olas hacia los oídos del público. Algunos cerraron los ojos, sentados, como si la tonalidad llevara a la meditación.

El otro centro de este espectáculo fue el amor: en las redes sociales del Cenart, una kiss cam capturó el momento en el que parejas plasmaron su cariño en los labios.

Algunos se abrazaron acostados, observando el cielo azul, mientras la música se repartía por esta casa de las artes, denominada “el pulmón cultural de México”.