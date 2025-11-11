▲ Aquí, ilustraciones de La Malinche y su labor de traductora para los españoles. En la imagen superior izquierda, en un mural de Desiderio Hernández Xochitiotzin; arriba a la derecha, detalle de una obra de Diego Durán, y sobre estas líneas, una pintura de Roberto Cueva del Río. La historiadora Úrsula Camba Ludlow presentó hace unos días su libro Malinche, el título más reciente de la colección Los Malos de la Historia, de la editorial Crítica. Foto tomadas de Wikimedia Commons y Wolfgang Sauber

Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 2

Malintzin, doña Marina, La Malinche, es, “sin duda, la mujer más importante de la historia de México, en la medida que sus decisiones, lo que pudo ver más allá de lo ‘aparente’, cambiaron la fisonomía del mundo en términos geográficos, religiosos, económicos, sociales y culturales, entre otros”, asegura la historiadora Úrsula Camba Ludlow.

“Nosotros tendemos a verlo desde el final, porque sabemos en qué acabó (la llegada de Hernán Cortés); sin embargo, las personas de aquel tiempo no tenían ni idea de en qué iba a culminar”, que iba a ser “una hecatombe y el final de nuestra civilización”.

Malinche, de Camba Ludlow, es el título más reciente de la colección Los Malos de la Historia (Crítica, 2025).

La académica advierte en la introducción que ésta no se trata de una biografía típica; más bien “busca comprender el devenir vital de una mujer tan peculiar como ensombrecida, sin reconvenciones moralinas que dictan lo que unos debieron hacer, pensar y evitar, o lo que otros dejaron de hacer, lo cual es una tarea fundamental del historiador”.

En un primer momento, la autora resistió “un poco” abordar el tema, porque “qué se podrá decir de esta mujer que no esté dicho, que no sea el mismo lugar común de siempre”.

A La Malinche “se le ve con desprecio por toda esta historiografía del siglo XX que la pone como traidora; no obstante, si uno se va a las fuentes del siglo XVI, en realidad es una mujer muy respetada por los españoles, también por los tlaxcaltecas, por supuesto; muy querida porque fue quien les dio el triunfo”.

Hace unos años, Camba Ludlow escribió un par de libros sobre Hernán Cortés; entonces, tenía una idea de La Malinche “mucho más sosegada, equilibrada o menos acusatoria”. En su búsqueda de decir algo diferente sobre la protagonista decidió, por un lado, mostrar el contexto de la mujer en la época prehispánica, porque de otra manera no se entiende de dónde salió Malintzin. Explicar cuáles eran sus oportunidades, las jerarquías, sus obligaciones y cómo tenía que desempeñarse. Y, por el otro, hablar de su descendencia: sus hijos Martín Cortés y María Jaramillo.

Aparte de la repercusión de La Malinche a escala mundial, la investigación de Camba Ludlow le hizo ver que “hay dos polos: o es una malvada, traidora, o es una víctima inerme. No creo que lo sea, sino una mujer muy inteligente, astuta, que se dio cuenta de su importancia y de los beneficios que le podía reportar esta ayuda a los españoles. Lo tomó, lo hizo muy bien y fue muy apreciada por eso”.