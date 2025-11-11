▲ Muestras de sanguijuelas de la Colección Nacional de Helmintos, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Foto Cristina Rodríguez

Las sanguijuelas son reconocidas por su eficacia en la aplicación de injertos en países como Turquía, España, Estados Unidos y Gran Bretaña; sin embargo, su aplicación permanece marginada en México por prejuicios, desconocimiento y falta de regulación.

“Mencionarlas puede causar rechazo, pero cuando un tejido se congestiona y no logra eliminar la sangre que recibe, no existe ningún fármaco o procedimiento quirúrgico que iguale el efecto de una sanguijuela”, afirma Luis Rodrigo Reynoso, cirujano plástico reconstructivo.

Desde un hospital en Perú, al término de una jornada quirúrgica, Rodrigo Reynoso atendió la llamada de La Jornada. “Probablemente soy el único cirujano en México que utiliza sanguijuelas”, apunta, y en seguida cuenta que descubrió la práctica en Turquía, durante su formación.

Después de constatar su efectividad y como parte de su tesis decidió investigar cómo implementarlas aquí. Esa búsqueda lo llevó a ponerse en contacto con Alejandro Francisco Oceguera Figueroa, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien se dedica al estudio de estos organismos.

“Busqué especies locales, pero las que tenemos aquí consumen muy poca sangre, menos de un mililitro, lo que las hace clínicamente poco eficientes”, explica.

Las sanguijuelas son gusanos pertenecientes al grupo de los anélidos o anillados. Entre las más de 600 especies que existen, la Hirudo medicinalis –proveniente de Europa, Asia y norte de África– es la que más se emplea en medicina por su capacidad para consumir hasta 10 mililitros de sangre.

Su uso terapéutico data de las antiguas civilizaciones, en Egipto, Mesopotamia y Roma Clásica hasta el siglo XX, cuando los avances científicos las hicieron caer en desuso. Hasta que en la década de 1960, un mayor conocimiento de las propiedades de su saliva dio pie a su reintroducción en la práctica médica.

En los años 80 y 90, pioneros en cirugía reconstructiva las utilizaron con el fin de lograr injertos y trasplantes exitosos. Para 2000, su uso se extendió al tratamiento de osteoartritis, artritis reumatoide y artritis degenerativa en Suecia, España y Estados Unidos.

En el caso de los reimplantes de orejas, dedos y fragmentos de piel, Rodrigo Reynoso explicó que es común que no haya suficientes venas que nutran y drenen la zona, por lo cual se congestiona, lo que pone en riesgo extremidades o compromete la salud del paciente.

Ahí, las sanguijuelas funcionan como drenaje vivo, ya que al colocarlas en el área trasplantada se conectan con sus ventosas y comienzan a succionar la sangre. Esto desinflama la zona y permite que el tejido se oxigene; además, liberan una sustancia anticoagulante a través de su saliva.

“Una vez que la sanguijuela se llena, se desprende automáticamente del paciente, pero deja un efecto de anticoagulación en el tejido que permanece por algún tiempo. Eso es muy benéfico para que la zona siga drenando, no se congestione y no muera.”

Tras 10 años de experiencia y más de 20 cirugías en las cuales empleó sanguijuelas, Rodrigo Reynoso destacó tres casos clínicos de éxito: la reimplantación de una oreja a un paciente –zona difícil, debido a la coagulación de los vasos–, el trasplante de un dedo del pie a la mano tras un accidente y la reconstrucción de una nariz luego de una mordedura de caballo.