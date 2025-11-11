Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 33

Autoridades capitalinas, en coordinación con sus homólogas del estado de México, plantean una nueva operación del Sistema Cutzamala para evitar desfogues masivos que provoquen una baja en sus niveles de almacenamiento.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, informó a diputados que tras las lluvias torrenciales el sistema alcanzó 97 por ciento de su capacidad, por lo que es necesario mantener niveles óptimos para su distribución, de ahí que la nueva operación se base en función de la proyección de los niveles de las presas y de los pronósticos meteorológicos.

“Por ejemplo, si hay una sequía, que no se le saque su máxima capacidad, sino que se hacen compensaciones con otras fuentes, como los pozos de agua”.

Reportó que en la pasada temporada de lluvias la capital del país acumuló mil 600 millones de metros cúbicos, que representan el doble del agua de todas las presas del Sistema Cutzamala.