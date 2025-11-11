Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 33

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), con el propósito de que las familias que deseen reportar la no localización de alguna persona, encuentren respuesta en un mismo espacio, haya mejor coordinación entre las diversas instituciones y sean más eficientes las acciones en esta materia.

Ante madres integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la desaparición de una persona es una emergencia humana que exige coordinación, sensibilidad y acción inmediata. “Esta tarea no puede estar fragmentada, no puede perderse en ventanillas ni obstaculizarse por competencias institucionales”, expresó.

El centro fue habilitado en la antigua sede del Servicio Médico Forense (Semefo), cuya transformación tuvo un costo de 43 millones de pesos. El inmueble contará con personal de la Comisión de Búsqueda de Personas, el grupo especializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia.