Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 32

En lo que va del año, la Secretaría de Cultura ha revocado 23 permisos de filmación por incumplimiento grave en la Ciudad de México.

En entrevista, la titular de la dependencia, Ana Francis López Bayghen, explicó que una de las revocaciones fue el permiso de la narcoserie Dinastía Casillas, de la empresa Telemundo, por causar afectaciones a los habitantes de la colonia Del Carmen, en Coyoacán. Si bien, informó, se trata de un caso aislado porque el índice de incidentes graves es de apenas 0.45 por ciento, reconoció que “se pasaron de lanza” con los vecinos.

Comentó que es necesario reformar las leyes para sancionar con multas económicas a las productoras, pues en la actualidad la Comisión de Filmaciones sólo tiene atribuciones para revocar los permisos. Sin embargo, también se pueden incluir mecanismos de apoyo a la ciudadanía por las empresas, como sucedió en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se instaló un valet parking para los vecinos que no podían estacionarse por el cierre de calles donde estaban ubicadas las unidades móviles de grabación.