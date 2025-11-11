Martes 11 de noviembre de 2025, p. 32
En lo que va del año, la Secretaría de Cultura ha revocado 23 permisos de filmación por incumplimiento grave en la Ciudad de México.
En entrevista, la titular de la dependencia, Ana Francis López Bayghen, explicó que una de las revocaciones fue el permiso de la narcoserie Dinastía Casillas, de la empresa Telemundo, por causar afectaciones a los habitantes de la colonia Del Carmen, en Coyoacán. Si bien, informó, se trata de un caso aislado porque el índice de incidentes graves es de apenas 0.45 por ciento, reconoció que “se pasaron de lanza” con los vecinos.
Comentó que es necesario reformar las leyes para sancionar con multas económicas a las productoras, pues en la actualidad la Comisión de Filmaciones sólo tiene atribuciones para revocar los permisos. Sin embargo, también se pueden incluir mecanismos de apoyo a la ciudadanía por las empresas, como sucedió en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se instaló un valet parking para los vecinos que no podían estacionarse por el cierre de calles donde estaban ubicadas las unidades móviles de grabación.
La secretaria de Cultura puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 55 4094 3696, mediante el cual se recibirá cualquier queja relacionada con inconvenientes por filmaciones y/o grabaciones en el espacio público.
“Toda filmación es una incomodidad, pero hay de formas a formas; entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para incomodar lo menos. Si hay quejas, nosotros actuaremos lo más pronto posible para dar una solución”, comentó.
Hasta octubre de este año había 5 mil 120 permisos de filmación liberados, que equivalen a más de 34 millones 244 mil 889 millones de pesos por el pago de derechos y explotación de la vía pública para actividades audiovisuales.
De acuerdo con la dependencia, el permiso en vías vehiculares cuesta 6 mil pesos, y 12 mil para el permiso urgente, los cuales se gestionan por día.
Una locación recurrente deja a la capital un pago de derecho de aproximadamente 60 mil pesos por 10 llamados en la locación.