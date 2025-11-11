Martes 11 de noviembre de 2025, p. 32
En protesta contra la corrupción inmobiliaria en Coyoacán, ayer por la mañana, más de una treintena de vecinos de la colonia Campestre Churubusco bloquearon por cerca de cuatro horas los accesos de la sede de la alcaldía, así como las calles Felipe Carrillo Puerto e Ignacio Allende, para exigir una audiencia directa con el alcalde, José Giovani Gutiérrez Aguilar, y la clausura inmediata de dos construcciones presuntamente irregulares.
Con pancartas en mano, denunciaron que desde 2015 se han levantado al menos seis edificaciones fuera de norma en la colonia, pese a que el uso de suelo permite un máximo de dos niveles. Las más recientes, indicaron, se ubican en Cerro de la Silla número 7, donde ya se construye un quinto piso, y en Cerro de la Estrella 253, donde hace apenas dos meses y medio comenzaron las excavaciones para la cimentación.
“Se han hecho investigaciones vía transparencia y no hay un permiso o manifestación de obra; no existe ningún documento que ampare las construcciones”, indicó Carmen del Valle, vecina de la zona, quien agregó que desde el 31 de octubre las autoridades se comprometieron a clausurar las obras, sin que ello haya ocurrido.
Según explicaron, el subsuelo húmedo de la colonia no permite grandes edificaciones. “Hay una manzana en Cerro de la Estrella que se está hundiendo; ahora, con las lluvias, esas casas se inundaron porque estamos teniendo mucho asentamiento; además, tenemos problemas de agua, vialidad y luz”, narraron los inconformes.
Guadalupe Jiménez, integrante de la asociación de colonos, advirtió que se trata de una zona de alta actividad sísmica. “Ese predio (el 253) está junto a un edificio que resultó dañado en el sismo de 1985, volvió a afectarse en 2017 y apenas fue reparado el año pasado; la colocación de trabes para la cimentación lo pone en riesgo otra vez”, señaló.
Aunque vecinos lograron que autoridades de la demarcación los recibieran en una mesa de trabajo atendida por el jefe de oficina Ricardo Andrés Pascoe Pierce, quien se comprometió a clausurar definitivamente las obras, antes de que concluyera el día se percataron de que sólo colocaron sellos de suspensión. “A pesar de que llevamos manifestándonos con cartas y oficios desde hace mucho tiempo no nos hacen caso; no hay clausura definitiva”, reprocharon.