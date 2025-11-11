Mara Ximena Pérez

En protesta contra la corrupción inmobiliaria en Coyoacán, ayer por la mañana, más de una treintena de vecinos de la colonia Campestre Churubusco bloquearon por cerca de cuatro horas los accesos de la sede de la alcaldía, así como las calles Felipe Carrillo Puerto e Ignacio Allende, para exigir una audiencia directa con el alcalde, José Giovani Gutiérrez Aguilar, y la clausura inmediata de dos construcciones presuntamente irregulares.

Con pancartas en mano, denunciaron que desde 2015 se han levantado al menos seis edificaciones fuera de norma en la colonia, pese a que el uso de suelo permite un máximo de dos niveles. Las más recientes, indicaron, se ubican en Cerro de la Silla número 7, donde ya se construye un quinto piso, y en Cerro de la Estrella 253, donde hace apenas dos meses y medio comenzaron las excavaciones para la cimentación.

“Se han hecho investigaciones vía transparencia y no hay un permiso o manifestación de obra; no existe ningún documento que ampare las construcciones”, indicó Carmen del Valle, vecina de la zona, quien agregó que desde el 31 de octubre las autoridades se comprometieron a clausurar las obras, sin que ello haya ocurrido.