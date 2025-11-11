Martes 11 de noviembre de 2025, p. 31
El proyecto del plan general de desarrollo 2025-2045 reconoce que la Ciudad de México enfrenta un panorama difícil en materia de vivienda y agua, pues sólo se cuenta con una reserva de suelo habitacional de 27.1 hectáreas, cuando el déficit de vivienda supera 600 mil unidades, y aunque 98 por ciento de los hogares cuentan con red hidráulica, 24 por ciento dependen del tandeo o del suministro de líquido mediante pipas.
El documento elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y puesto a consulta pública desde ayer detalla que el suelo para vivienda se concentra en Iztapalapa, con 13.7 hectáreas; Tláhuac, 5.1, e Iztacalco, 2.6, mientras alcaldías centrales como Benito Juárez, Coyoacán o Cuauhtémoc disponen de menos de 0.3 hectáreas cada una.
Respecto al déficit habitacional, apunta que 55.6 por ciento corresponde a vivienda de interés social, es decir, aquella con un costo menor o igual a 1.1 millones de pesos, lo que muestra que la falta de un lugar para vivir se registra mayoritariamente en los sectores de menores ingresos.
Al desafío que representa la insuficiente disponibilidad y asequibilidad de la vivienda se suma la exclusión financiera, pues 57.9 por ciento de trabajadores no tienen derecho a crédito, sólo 29.2 por ciento acceden a Infonavit y apenas 8.3 por ciento al Fovissste.
Precariedad habitacional
Esto ha llevado a que en la capital del país más de 45 por ciento de la población habite en condiciones de precariedad habitacional o hacinamiento, mientras el parque de vivienda muestra signos de envejecimiento y deterioro, pues sólo 3.4 por ciento de las viviendas tienen menos de cinco años, y una parte importante presenta daños estructurales, humedad, filtraciones y problemas de habitabilidad.
En cuanto al tema hídrico, el documento señala que la mayor falta de disponibilidad de agua se refleja en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan.
De hacerse ahora inversiones, programas y acciones, la ciudad podría ser autosuficiente en el abasto de agua en un plazo de 20 años por medio de la captación de lluvia, el tratamiento de aguas residuales y su reúso. En la actualidad, de los aproximadamente 20 metros cúbicos por segundo de aguas residuales generadas, sólo 8 por ciento reciben tratamiento.
Dividido en 22 líneas de transformación, el plan contiene el diagnóstico, objetivo, estrategias y seguimiento que las autoridades plantean para diversas áreas como medio ambiente, espacio público, educación, cultura, salud, cuidados y bienestar, vivienda, agua y movilidad, entre otras.