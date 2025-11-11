Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 31

El proyecto del plan general de desarrollo 2025-2045 reconoce que la Ciudad de México enfrenta un panorama difícil en materia de vivienda y agua, pues sólo se cuenta con una reserva de suelo habitacional de 27.1 hectáreas, cuando el déficit de vivienda supera 600 mil unidades, y aunque 98 por ciento de los hogares cuentan con red hidráulica, 24 por ciento dependen del tandeo o del suministro de líquido mediante pipas.

El documento elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y puesto a consulta pública desde ayer detalla que el suelo para vivienda se concentra en Iztapalapa, con 13.7 hectáreas; Tláhuac, 5.1, e Iztacalco, 2.6, mientras alcaldías centrales como Benito Juárez, Coyoacán o Cuauhtémoc disponen de menos de 0.3 hectáreas cada una.

Respecto al déficit habitacional, apunta que 55.6 por ciento corresponde a vivienda de interés social, es decir, aquella con un costo menor o igual a 1.1 millones de pesos, lo que muestra que la falta de un lugar para vivir se registra mayoritariamente en los sectores de menores ingresos.

Al desafío que representa la insuficiente disponibilidad y asequibilidad de la vivienda se suma la exclusión financiera, pues 57.9 por ciento de trabajadores no tienen derecho a crédito, sólo 29.2 por ciento acceden a Infonavit y apenas 8.3 por ciento al Fovissste.