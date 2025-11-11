Sandra Hernández García

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 31

Las 5 mil 204 quejas que recibió la Secretaría de la Contraloría General en el primer año del actual gobierno reflejan el reclamo ciudadano por la falta de eficiencia en el servicio público, reportó la titular de la dependencia, Nashieli Ramírez Hernández.

Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, explicó que se trata de quejas que suceden en la vida diaria relacionadas con actos de corrupción o ineficiencia; por ejemplo: “me están pidiendo dinero para estacionarme, no me están atendiendo, no me ha llegado la pipa de agua. Estamos hablando de lo que está pasando, el reclamo ciudadano de atiéndeme bien”.

La mayoría de las quejas ocurren en las alcaldías, precisó, “y muy pocas en las dependencias del gobierno central”. Recalcó que se trata de reclamos que suceden en la cotidianidad y que requieren pronta atención; “la corrupción no sólo son cuestiones mediáticas”.

Además, reveló que hay un total de 7 mil 266 denuncias contra servidores públicos por presuntos actos de corrupción. Indicó que no sólo se trata de iniciar investigaciones, cerrar y archivar los casos, sino que la población llegue a la ventanilla con más frecuencia a informar sobre las situaciones que se suscitan en el servicio público y que vean una mejora generalizada.

A un mes de haber asumido el cargo, Ramírez Hernández apuntó que encontró una formación punitivista de los servidores públicos que, a su consideración, debe modificarse. Afirmó que la Contraloría tendrá que fortalecer sus competencias internas para mejorar su trabajo y ser cercana a la gente.