Cifra del primer año de este gobierno
La mayoría, en las alcaldías // Hay 7 mil 266 denuncias contra funcionarios: Nashieli Ramírez
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 31
Las 5 mil 204 quejas que recibió la Secretaría de la Contraloría General en el primer año del actual gobierno reflejan el reclamo ciudadano por la falta de eficiencia en el servicio público, reportó la titular de la dependencia, Nashieli Ramírez Hernández.
Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, explicó que se trata de quejas que suceden en la vida diaria relacionadas con actos de corrupción o ineficiencia; por ejemplo: “me están pidiendo dinero para estacionarme, no me están atendiendo, no me ha llegado la pipa de agua. Estamos hablando de lo que está pasando, el reclamo ciudadano de atiéndeme bien”.
La mayoría de las quejas ocurren en las alcaldías, precisó, “y muy pocas en las dependencias del gobierno central”. Recalcó que se trata de reclamos que suceden en la cotidianidad y que requieren pronta atención; “la corrupción no sólo son cuestiones mediáticas”.
Además, reveló que hay un total de 7 mil 266 denuncias contra servidores públicos por presuntos actos de corrupción. Indicó que no sólo se trata de iniciar investigaciones, cerrar y archivar los casos, sino que la población llegue a la ventanilla con más frecuencia a informar sobre las situaciones que se suscitan en el servicio público y que vean una mejora generalizada.
A un mes de haber asumido el cargo, Ramírez Hernández apuntó que encontró una formación punitivista de los servidores públicos que, a su consideración, debe modificarse. Afirmó que la Contraloría tendrá que fortalecer sus competencias internas para mejorar su trabajo y ser cercana a la gente.
Precisamente, señaló que se han realizado capacitaciones para atender a la ciudadanía, lo que “soprendió” a los funcionarios públicos, pero advirtió que “estas herramientas las van a necesitar” porque el próximo año saldrán a las calles.
Van por mayor incremento
Por otra parte, el secretario de Participación Ciudadana, Tomás Pliego, adelantó que el próximo año se hará una inversión histórica para las alcaldías a fin de atender el rezago en los servicios públicos.
Ante legisladores del Congreso de la Ciudad de México, comentó que la falta de atención tiene muchos años, por lo que en 2026 se destinarán recursos millonarios para bacheo, drenaje, banquetas y luminarias, principalmente.
Indicó que en materia de agua se realizan proyectos con una inversión millonaria federal para resolver de fondo el problema de las anegaciones.
Destacó la importancia de que sea el propio gobierno el que publicite y socialice las grandes obras públicas, como la ciclovía en Tlalpan.
“El gobierno debe estar presente, exponer y decir de qué se trata, no a través de los medios de comunicación ni de las redes sociales; tenemos que explicarles el costo, cuál será la empresa constructora, los tiempos…
“Un gobierno que no pregunta a su pueblo es autoritario, y el compromiso de esta secretaría es potenciar este ejercicio de territorio.”