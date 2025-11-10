E

l movimiento del sombrero y su líder principal se presentaron como si fueran independientes para contender por la presidencia municipal de Uruapan. Enarbolando la bandera del combate a la inseguridad, lograron ganar la alcaldía con un margen arrasador del 66% en el total de la votación. Cualquier explicación de lo anterior, de la popularidad y simpatía que ya se había ganado el ex presidente Carlos Manzo desde antes de que fuera cobardemente asesinado, resultará insuficiente e inevitablemente entrará en tensiones con un conjunto de opiniones adversas que se han generado sobre su estrategia política y el enrarecido clima en el que se da su muerte. Aun con este riesgo, me atrevo a colocar algunas ideas, primero porque soy de Uruapan, al que me unen ahí hasta el momento lazos familiares y, segundo, porque me preocupa el entorno en el que se dan estos acontecimientos.

El movimiento del sombrero, si bien se personalizó, no es la invención de un individuo aislado de los intereses de las oligarquías, más bien la construcción de un tipo de identidad política donde se recuperaron elementos simbólicos de lo popular en la cultura michoacana comunes entre la ciudadanía, los sectores campesinos, migrantes y el propio magisterio democrático, que se combinan para consolidar la figura del outsider (lo que está fuera de) y presentarlo como vía de salvación por su aparente (porque no lo es) independencia de la partidocracia y de la clase política regional, tan deslegitimada por la corrupción, la cooptación de los poderes criminales y su frivolidad frente a los problemas sociales.

La estrategia del outsider ha sido recurrente para fortalecer figuras vinculadas a la derecha, lo mismo en laboratorios en puerta (como es el caso del empresario Salinas Pliego), que en experiencias consolidadas, léase Javier Milei en Argentina, Bukele en El Salvador y, de cierto modo, también con el Trump de ahora siendo disruptivo para reconfigurar la hegemonía del imperialismo norteamericano y del mundo capitalista, pero sin romper sus lógicas salvajes de acumulación.

Tengamos presente que las recientes escaladas neofascistas de las derechas no se aprecian sólo por sus programas económicos libertarios, de valores conservadores religiosos y patriotismos supremacistas; también por su inclinación a medidas militaristas, de guerra a campo abierto para administrar la violencia, de criminalización de la ciudadanía por su “apariencia sospechosa” y propagandización de los impactos (no resultados) inmediatistas de sus programas.

Los elementos anteriores caracterizaron al ex alcalde, quien portaba chaleco antibalas al mismo tiempo que transmitía en vivo supuestas persecuciones policiacas, patrullajes con helicópteros de renta privada o desmantelamientos de narcocuarteles; además, se mostraba abiertamente partidario de que las policías municipales de proximidad ciudadana portaran armas de alto poder, autos propios para el ejército y que éstas tuvieran facultades para hacer ejecuciones; sin embargo, ninguna de las medidas de su gobierno cambió las condiciones mínimas de inseguridad en el municipio, aunque los oligopolios de la comunicación persuadieron a la población nacional de percibir mediáticamente lo contrario.