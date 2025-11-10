C

omo prometí el lunes pasado, menciono otros factores que hacen que las lluvias, en vez de ser benéficas en todo sentido, ocasionen cada año tragedias humanas y numerosos daños materiales. Uno básico es que ningún municipio del país cumple con los ordenamientos territoriales dispuestos por la ley. Sucede especialmente desde hace medio siglo. Ese incumplimiento incluye a las 50 principales ciudades, comenzando por la capital del país, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Guanajuato, León,Villa Hermosa, Oaxaca y Veracruz, por ejemplo.

Lo anterior lleva a que las familias de escasos recursos que migran del campo a las poblaciones, o son expulsadas de sus hogares en los grandes centros urbanos por la especulación inmobiliaria, levanten sus viviendas en áreas muy frágiles, expuestas a los efectos de las lluvias o al desbordamiento de las cuencas hidrográficas. Un ejemplo entre muchos son las poblaciones de más de mil habitantes ubicadas en las márgenes de los ríos Pánuco, Cazones, Tuxpan, Tecolutla, Nautla, Misantla, Actopan, La Antigua, Jamapa-Cotaxtla, Blanco, Papaloapan, Tamesí, Blanco, Atoyac, Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta.

Todavía no terminan de evaluarse los daños ocasionados por los ríos que atraviesan las cinco principales entidades afectadas el mes pasado por las intensas lluvias y el desbordamiento de sus corrientes hídricas: Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo. Son más de 120 los municipios, con Poza Rica como el caso más notable. Para fortuna de miles de habitantes, el río Pánuco no se desbordó lo suficiente como para causar inundaciones. Pero marca una advertencia, pues las lluvias serán cada vez más intensas como fruto del cambio climático.

Se van las lluvias pero quedan las alertas para el futuro, según las instancias oficiales relacionadas con el agua. Un ejemplo: Veracruz es la entidad con el mayor número de corrientes hídricas en semáforo rojo y amarillo: 220. Le siguen Guanajuato, con 139; luego Jalisco, con 118; después Puebla, con 112, y Michoacán, con 98. Y hay una constante en que estén en esa situación de alerta: pese a que existe una legislación muy clara que prohíbe convertir a los cuerpos de agua en basureros de la industria, el comercio, la agricultura y los asentamientos humanos, la ignoran todos los municipios.