Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 20

En la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) tenemos como tarea esencial “acercar la comunidad científica a la solución de los problemas públicos y sociales”, afirmó su titular, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Por esto, el nuevo Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025–2030 “marca un cambio profundo en la forma de concebir la política científica en México.

“Propone una gobernanza colaborativa del conocimiento, intersecretarial e intersectorial, basada en la articulación entre los distintos órdenes de gobierno, las instituciones educativas y las comunidades.”

Al presentar los programas estratégicos del sector en la primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para la Transformación de México, destacó que además de los programas Kutsari (semiconductores) y Olinda (automóviles eléctricos), se impulsa, entre otros, la creación de un centro nacional de supercómputo y el laboratorio interinstitucional de inteligencia artificial.

Ante representantes de universidades y Centros Públicos de Investigación, a quienes presentó la Estrategia Nacional de Divulgación de la Ciencia, con la que se busca, a través de jornadas permanentes, acercar el conocimiento a la población, destacó que también formó el Grupo de Trabajo de Cambio Climático, con el que se impulsan investigaciones sobre resiliencia, adaptación y mitigación.