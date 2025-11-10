De La Redacción

Lunes 10 de noviembre de 2025

Cerca de 100 mil dosis de vacunas contra la influenza, covid-19, neumococo y sarampión serán administradas en el megacentro de vacunación que abrirá este lunes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el estacionamiento 3 del estadio Olímpico Universitario, y que permanecerá abierto hasta el viernes 14 de noviembre.

Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud de esta casa de estudios, enfatizó que la vacunación está dirigida a toda la sociedad. El servicio se brindará de 9 a 15 horas y deberán mostrar identificación con fotografía o cartilla de vacunación, este último documento será necesario para niñas y niños.

Tras aclarar que deben abstenerse quienes presenten alguna infección respiratoria o fiebre, el maestro en salud pública recordó que ante la temporada de frío –especialmente enero y febrero–, los cambios de temperatura favorecen el desarrollo de infecciones respiratorias y las vacunas protegen de síntomas más severos de la enfermedad, evitando graves consecuencias.

Hace dos meses, entre el 17 y 19 de septiembre, la máxima casa de estudios instaló un primer centro de vacunación contra el sarampión, donde se aplicaron 15 mil dosis; ahora, la meta es aplicar casi 100 mil contra cuatro enfermedades virales, con el apoyo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas de la Secretaría de Salud.