César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 18

El Ejército y la Guardia Nacional aseguraron en Michoacán 52 kilos de explosivos, un fusil AK-47 calibre 7.62 mm, 20 cargadores y mil 790 cartuchos.

La Secretaría de Defensa informó que en patrullajes de vigilancia sobre el libramiento Cotija, en Michoacán, localizaron un vehículo abandonado con las puertas abiertas y al inspeccionarlo localizaron el armamento.

Todo lo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.