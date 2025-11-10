Política
Abandonan vehículo con armamento en Michoacán
 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 18

El Ejército y la Guardia Nacional aseguraron en Michoacán 52 kilos de explosivos, un fusil AK-47 calibre 7.62 mm, 20 cargadores y mil 790 cartuchos.

La Secretaría de Defensa informó que en patrullajes de vigilancia sobre el libramiento Cotija, en Michoacán, localizaron un vehículo abandonado con las puertas abiertas y al inspeccionarlo localizaron el armamento.

Todo lo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

Estas actividades, indicó, se llevaron a cabo con estricto apego al estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública. 

“El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.”

