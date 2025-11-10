Iván Evair Saldaña y César Arellano

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 18

Un juez federal vinculó a proceso a Armando Nava Gallegos El Charro, presunto jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por el gabinete de seguridad como el principal generador de violencia en Aguascalientes, donde se le relaciona con distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios.

Junto a Nava Gallegos, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en Aguascalientes también vinculó a proceso a José Manuel Nava López, a ambos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con la finalidad de comercio de clorhidrato de metanfetamina, portación sin licencia vigente de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que la decisión del juez se basó en las pruebas que presentó la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, luego de que los dos sujetos, junto con una tercera persona, fueron detenidos, en el municipio de Jesús María, Aguascalientes.