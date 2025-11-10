M

éxico requiere abrir sus brazos al mundo y diversificar sus relaciones comerciales, decíamos en nuestra colaboración anterior, pero eso no significa restar importancia al principal instrumento internacional de nuestro país, el T-MEC, un acuerdo comercial con muchos bemoles y contrahechuras de origen, pero un esquema que ha resultado de suma positiva para las tres partes, pues los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en distinto grado, han salido ganando.

Las frías cifras, no las apreciaciones subjetivas, así lo revelan: al amparo del TLC, hoy T-MEC, el comercio entre Mé-xico y sus dos socios comerciales ha cre-cido de manera exponencial durante los pasados 31 años. De 1994 a la fecha el volumen de comercialización entre nues-tro país y Estados Unidos pasó de 82 mil millones de dólares a 840 mil millones, un incremento de más de 1000 por ciento. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fueron de 506 mil millones de dólares, 6 por ciento más que en 2023, mientras las importaciones estadunidenses de México sumaron 334 mil millones de dólares, un aumento de 3 por ciento. Para Estados Unidos, el intercambio con México representó 15.8 por ciento de su comercio total en 2024, superando a Canadá y a China.

Mientras el intercambio de bienes y servicios entre México y Canadá ha aumentado más de 800 por ciento desde 1994. En 2024, el comercio bilateral entre nuestros países alcanzó casi 56 mil millones de dólares canadienses (CAD). Las exportaciones de México a Canadá ascendieron a 18 mil 856 millones de USD; en tanto que las importaciones mexicanas desde Canadá fueron de 12 mil 263 millones de USD.

El T-MEC es el mayor mercado regio-nal del mundo, pues representa casi 30por ciento de la economía global y más de 20 por ciento de las exportaciones globales. Cubre una zona de libre comer-cio de más de 510 millones de personas y un PIB nominal de alrededor de 30 mil 997 billones de dólares, lo que lo po-ne al frente de otros bloques económicoscomo la Alianza del Pacífico, la ASEAN y la Unión Europea. En 2024 el volumende comercio entre los países de Norteamérica llegó a 1.6 billones de dólares, lo que representa un crecimiento de 1.3 por ciento respecto al año anterior.

En 2024, los sectores vinculados al comercio de bienes –incluidas las industrias manufactureras, el comercio al por mayor, el transporte y almacenamiento, así como los servicios financieros y de seguros– generaron 56.2 millones de empleos (Inegi, US Bureau of Labor Statistics y Statistics Canada). Además, más de 10 millones de empleos dependen directamente de las exportaciones de bienes (Brookings).

El acuerdo comercial, que eliminó gradualmente aranceles sobre la ma-yoría de productos, trajo consigo impor-tantes oportunidades de inversión, crecimiento, creación de empleos, mayor competitividad y desarrollo de sectores de la economía con vocación exportadora.