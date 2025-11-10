Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 12
En 2025, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) alcanzó 76.7 por ciento de la meta anual del Programa de Inspección, con más de 33 mil revisiones a centros de trabajo en todo el país y en beneficio de 4.4 millones de trabajadores.
En un comunicado señaló que realiza sus inspecciones en estricto cumplimiento a un Programa Anual de Inspección, presentado siempre a los sectores de empleadores y de trabajadores. Dijo que estas acciones se desarrollan de manera imparcial y a nivel nacional, en los distintos sectores productivos.
Indicó que en 2024 la STPS llevó a cabo más de 32 mil inspecciones. Arriba de 23 mil fueron extraordinarias, orientadas a atender denuncias, accidentes o riesgos inminentes, mientras 9 mil fueron ordinarias, enfocadas en la supervisión preventiva del cumplimiento de la normatividad laboral.
Detalló que por rama industrial, 24 por ciento de las inspecciones realizadas el año pasado correspondió a la industria y manufactura; 19 por ciento a comercio al por mayor y menor; 7 por ciento a productoras de alimentos y bebidas; 4 a la minería, metalurgia y siderurgia; y 3 por ciento respectivamente a los sectores químico, petroquímico, automotriz, hulero, hotelero y restaurantero, así como concesiones federales. El 28 por ciento restante correspondió a otras actividades económicas.
“El Programa de Inspección 2025 tiene una meta de 43 mil inspecciones, un incremento de 11 mil inspecciones, que representa 34 por ciento más respecto del año pasado que fue de 32 mil, de estas 8 mil 600 se prevén ordinarias y 34 mil 400 extraordinarias.”
Agregó que entre 2019 y octubre de 2025 la STPS ha realizado más de 267 mil inspecciones a los centros de trabajo a nivel nacional y fueron vigiladas las condiciones de 31 millones de personas trabajadoras. “Todas fueron realizadas con ética, tecnología y perspectiva de género en beneficio de las y los trabajadores de México”, reiteró.