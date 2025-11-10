De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 12

En 2025, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) alcanzó 76.7 por ciento de la meta anual del Programa de Inspección, con más de 33 mil revisiones a centros de trabajo en todo el país y en beneficio de 4.4 millones de trabajadores.

En un comunicado señaló que realiza sus inspecciones en estricto cumplimiento a un Programa Anual de Inspección, presentado siempre a los sectores de empleadores y de trabajadores. Dijo que estas acciones se desarrollan de manera imparcial y a nivel nacional, en los distintos sectores productivos.

Indicó que en 2024 la STPS llevó a cabo más de 32 mil inspecciones. Arriba de 23 mil fueron extraordinarias, orientadas a atender denuncias, accidentes o riesgos inminentes, mientras 9 mil fueron ordinarias, enfocadas en la supervisión preventiva del cumplimiento de la normatividad laboral.

Detalló que por rama industrial, 24 por ciento de las inspecciones realizadas el año pasado correspondió a la industria y manufactura; 19 por ciento a comercio al por mayor y menor; 7 por ciento a productoras de alimentos y bebidas; 4 a la minería, metalurgia y siderurgia; y 3 por ciento respectivamente a los sectores químico, petroquímico, automotriz, hulero, hotelero y restaurantero, así como concesiones federales. El 28 por ciento restante correspondió a otras actividades económicas.