Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 12

En afinidad con el derechista Partido Popular (PP) de España, Acción Nacional (PAN) contrató los servicios del mismo productor musical que hizo el himno del instituto político español, a quien pidió crear para el blanquiazul su nuevo jingle, que serviría como distintivo para su acto de “relanzamiento” del mes pasado, y en el que participó con un video el ex presidente del gobierno español José María Azarar.

De acuerdo con el contrato firmado el 25 de julio pasado, el PAN pagó 10 mil euros, es decir, poco más de 214 mil 300 pesos de acuerdo al tipo de cambio de la semana pasada, a la empresa Wiwi Music SA, propiedad del compositor y productor musical Manuel Pacho, creador del himno del PP.

Solicitó la composición de letra y música “basadas en los valores del PAN”, y que tenga arreglos que se caractericen con una producción “genérica, emotiva y épica” y la mezcla de audio. La pieza fue estrenada el pasado 18 de octubre en el acto en el que, con bombos y platillos, el PAN presentó su nuevo logotipo.

En una entrevista concedida al periódico asturiano La Nueva España, el músico reveló que Acción Nacional lo contactó porque “les pareció muy interesante el trabajo que hizo en el PP” y con su trabajo “busca revertir su situación de minoría electoral”.