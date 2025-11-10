Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 10

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, “lamentablemente no logrará corregir el déficit de recursos que tienen las universidades públicas del país”, pues aunque la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) solicitó a los legisladores un incremento de 5 por ciento en relación con lo asignado para 2025, éste sólo será de entre 1.8 y tres, señaló Luis González Placencia, titular de la agrupación.

Recordó que la Anuies propuso a los diputados un alza de 12 mil 100 millones de pesos para educación superior, pero solamente se aprobaron 10 mil 842.6 para el rubro. De esa bolsa, a las universidades públicas sólo irán 4 mil 714.5 millones de pesos.