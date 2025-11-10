Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 10

Las universidades de los estados que reciben subsidios de la Federación tendrán para 2026 una reducción en términos reales de 2.9 por ciento de su presupuesto, mientras para las interculturales será de 4.6, respecto del gasto que la Cámara de Diputados les autorizó para 2025.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado la semana anterior, el anexo 28 U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales ascendió a 78 mil 18.5 millones de pesos, mil 13.7 millones más que este año.

Para 2025, la Cámara aprobó un total de 77 mil 4.8 millones y en el proyecto de presupuesto se planteó de 74 mil millones, que incluía aumentos nominales a las universidades e incluía el recorte de 4 mil 16.4 millones a la Universidad de Guadalajara; esto es, menos 56.9 por ciento, lo que reducía su gasto de 7 mil 321.6 millones de pesos a 3 mil 305.2.

Con la reasignación que se aplicó para resarcir el recorte, sin embargo, esa casa de estudios también se ubica en el promedio de las del resto del país que tienen una reducción de 2.9 por ciento real.

En el caso del anexo 28.1 Consolidación de las Universidades interculturales, la Cámara no avaló ningún incremento, por lo que se mantiene la propuesta del Ejecutivo de continuar con el mismo monto de 100 millones 259 mil 399 pesos que ejercerán durante 2026.