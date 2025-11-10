Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 9

La UNAM diseña una materia optativa que impartirá en los planteles de bachillerato para erradicar la violencia, a raíz de la necesidad de combatir conductas y pensamientos violentos entre los alumnos de este nivel académico, que incluso motivaron un asesinato en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

De acuerdo con el Plan Anual de Trabajo 2025-2026 del Programa Universitario sobre Cultura de Paz (Pucpaz), a cargo de Leticia Cano Soriano, el objetivo es que los alumnos tengan la opción de cursar una asignatura enfocada en la construcción de paz, mediación social y derechos humanos, ya que erradicar la violencia implica un trabajo integral y transversalidad de contenidos.

Cano Soriano señala que la paz no es la mera ausencia de violencias, sino un proceso activo de transformación social, acompañado de protocolos y mecanismos institucionales para atender la agresión por razones de género, la defensa de los derechos y la construcción de entornos seguros, inclusivos y libres de discriminación.

Como parte del plan anual de trabajo, en los próximos 12 meses la UNAM se concentrará en aplicar estrategias y alternativas para combatir las violencias que tanto afectan a la sociedad mexicana.