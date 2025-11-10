Lilian Hernández Osorio

La normalidad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) parece no llegar. Hasta ayer, más de 40 mil alumnos, que representan cerca de 11 por ciento del total de la matrícula de esta institución, no tienen clases, debido a que sus facultades continúan en paro y no hay señales de levantarlos.

Lo más grave es que el 28 de este mes concluye el semestre, por lo que restan 18 días para su término sin lograr acuerdos para retomar las actividades.

Hasta ayer, las facultades que seguían en paro eran Medicina, Odontología, Química, Arquitectura, y Contaduría y Administración, donde los estudiantes han efectuado votaciones recientes para determinar si levantan los paros, pero ha ganado la postura de mantenerlos, a pesar de que las autoridades universitarias han cumplido con sus demandas sobre mayor seguridad.

La Facultad de Química informó que 60 por ciento de alumnos y maestros votaron por no regresar a clases presenciales, según los resultados de la encuesta efectuada desde las 7 de la noche del viernes hasta ayer a las 8 de la mañana.

De los 5 mil 941 participantes (estudiantes y docentes), 3 mil 614 decidieron seguir en paro, mientras 2 mil 327 votaron por levantarlo.

Lo cierto es que alrededor de 40 por ciento de los alumnos y docentes no manifestaron su opinión en la encuesta, la cual se hizo a través de un formulario de Google, pues de los más de 9 mil 870 alumnos y profesores, sólo votaron cerca de 6 mil.