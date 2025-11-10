Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 8

Lima. La encargada de negocios de México en Perú, Karla Ornelas, abandonó Lima, informó la agencia migratoria del país andino, en medio de un quiebre de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Perú rompió relaciones con México por otorgar asilo a una ex primera ministra del destituido ex presidente Pedro Castillo, un acto que calificó como “inamistoso”.

“En la fecha y según lo dispuesto por el @GobiernoPeru_, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones peruana, a través de su cuenta de X, la noche del sábado.

Ambos países no tienen respectivos embajadores desde inicios de 2023, durante la gestión del ex mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien había defendido al izquierdista Castillo que intentó disolver el Congreso peruano a fines de 2022 y que ahora enfrenta cargos de rebelión.