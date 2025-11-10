▲ En la embajada mexicana se asila la ex primera ministra Betssy Chávez. Foto Ap

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 8

En respuesta a las acciones de la administración interina de Perú contra México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reducirá la emisión de visas para ciudadanos de la nación andina.

Así lo revelaron a La Jornada fuentes del gobierno mexicano, que señalaron que se analizan otras opciones para revirar las decisiones tomadas por el régimen del presidente interino peruano José Jerí en contra de nuestro país.

Los funcionarios consultados detallaron que actualmente se entregan 100 visas diarias a peruanos, y en los próximos días se prevé reducir esa cifra a 30.

El caso que detonó el conflicto

El lunes de la semana pasada, el gobierno de Perú determinó romper relaciones diplomáticas con nuestro país debido al asilo político que se otorgó a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien ocupó el cargo en el periodo del presidente Pedro Castillo, depuesto en diciembre de 2022, y es perseguida en su nación por supuestos delitos comunes.

Tres días después, la administración de Jerí declaró persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo el argumento de presumible “intervención en asuntos internos”.