Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 8

Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, al referirse a las relaciones bilaterales con México, sostuvo: “estamos en un momento en el que la diplomacia exige, necesita, de una cierta discreción. Pero puedo garantizar que para España es prioritaria la normalización de nuestras relaciones con un país que consideramos muy próximo en todas las dimensiones”.

Las declaraciones del mandatario español coinciden con la estrategia diplomática emprendida por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien el pasado 31 de octubre reconoció que los pueblos originarios de México sufrieron “dolor e injusticias” durante la Conquista y el periodo colonial, de lo que se “lamentó”.

En entrevista con el diario español El País, el presidente Sánchez habló por primera vez de forma explícita al nuevo ciclo diplomático entre ambos países, abierto a raíz de las declaraciones de Albares en el marco de inauguración de las exposiciones de arte precolombino en Madrid, montadas a su vez para reconstruir las relaciones entre ambos países.

Éstas se dañaron a raíz de la petición explícita de perdón por parte del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al rey de España, Felipe VI, y al gobierno de Sánchez, la cual nunca fue contestada.