Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 6

Para la Iglesia católica, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia debe incluir los valores humanos y espirituales, entre ellos el respeto a la vida, la dignidad, la educación y el trabajo digno. También ha de promover los valores de los jóvenes y la unidad de la familia.

En relación con la estrategia anunciada luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) planteó al gobierno federal que la paz no se construye sólo con estrategias materiales, sino con valores humanos y espirituales.