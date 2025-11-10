Política
Atender causas de la violencia y buscar liderazgos auténticos, demanda la CEM
 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 6

Para la Iglesia católica, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia debe incluir los valores humanos y espirituales, entre ellos el respeto a la vida, la dignidad, la educación y el trabajo digno. También ha de promover los valores de los jóvenes y la unidad de la familia.

En relación con la estrategia anunciada luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) planteó al gobierno federal que la paz no se construye sólo con estrategias materiales, sino con valores humanos y espirituales.

Señaló que es urgente “responder al enojo, el sentimiento de orfandad y al sufrimiento del pueblo”, así como garantizar la seguridad y el estado de derecho, atender las causas profundas de la violencia, y promover liderazgos auténticos que sirvan al bien común.

Los obispos ofrecieron sumarse a cualquier iniciativa que promueva los valores de los jóvenes, la unidad de la familia y el respeto de la dignidad humana.

