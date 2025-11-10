Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 6

El gobierno federal dedicará la mayor inversión de la historia a las acciones de desarrollo económico, infraestructura y programas sociales que integran la estrategia para pacificar Michoacán.

Ayer, en Palacio Nacional, 22 funcionarios de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentaron los proyectos a desarrollar por sus respectivos sectores, donde se destacó el impulso a la generación de empleos y atracción de inversiones, apoyo a productores e inversión en programas de Bienestar, salud, educación, vivienda e infraestructura, entre otros.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que se impulsarán dos polos de desarrollo económico para el estado, uno cerca de la capital Morelia y otro ideado recientemente, y que se especializará en procesos agroindustriales en Uruapan.

Agregó que se acelerarán los trabajos junto con la Secretaría de Marina para la modernización del puerto de Lázaro Cárdenas, a fin de ampliar la capacidad de terminales de contenedores e instalaciones básicas del sitio para aumentar la exportación.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, planteó que en 2026, la inversión en programas sociales para Michoacán alcanzará 30 mil 270 millones de pesos en beneficio de 70 mil 637 personas.

Julio Berdegué, secretario de Agricultura, informó que el próximo año se dirigirán 292 millones de pesos en beneficio de productores de limón, caña de azúcar, aguacate, mango y berries. Anunció además una inversión de mil 509 millones de pesos para otorgarles créditos con baja tasa de interés y con acompañamiento técnico.

En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el IMSS se hará lo conducente para dotar de derechos laborales a 150 mil jornaleros que trabajan el aguacate y las berries; en tanto que Sembrando Vida ampliaría sus beneficiarios de 10 mil a 18 mil productores en 2026.

En empleo, el titular de la STPS, Marath Bolaños, indicó que con Jóvenes Construyendo el Futuro y Construyendo Futuro se capacitará a 25 mil personas en todo el estado, mil 500 de ellas en Uruapan, y se realizarán 40 ferias de empleo, nueve para ese municipio. Asimismo, se incrementará la participación en el programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (aunque no dio el número).