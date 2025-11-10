▲ El plan de paz se evaluará de forma permanente y el gabinete de seguridad se reunirá con productores de limón, aguacate y otros cultivos, apuntó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch. Foto Marco Peláez

El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, informó que se evitará que grupos delincuenciales entren o salgan de Michoacán. Foto Marco Peláez

Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 5

Con el despliegue de distintas fuerzas de seguridad, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se aplicará un operativo de contención para “sellar el estado” y evitar que grupos delictivos entren o salgan de la entidad, anunció la Secretaría de la Defensa Nacional. Para ello, se pondrá en marcha el Plan Paricutín con 10 mil 506 elementos de Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y mil 781 de la Secretaría de Marina.

“La seguridad de Michoacán es prioridad nacional”, sostuvo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al exponer el primer eje de la estrategia presentada ayer en Palacio Nacional, en un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Subrayó que se desplegarán recursos tecnológicos y unidades especializadas para combatir la extorsión y detener a generadores de violencia.

El funcionario federal reiteró sus condolencias por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, perpetrado la semana pasada durante un acto público. “Su muerte nos indigna y nos compromete aún más con la justicia. Como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum: no habrá impunidad. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos y quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México serán investigados, detenidos y llevados ante la ley”, advirtió.

Dio a conocer que por instrucciones de la mandataria, en los próximos días el gabinete de seguridad visitará municipios michoacanos, y a petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz –viuda de Carlos Manzo–, acudirán esta misma semana a esa región.

A la vez, dijo, se reunirán con autoridades locales, evaluarán y supervisarán de manera permanente la estrategia y se organizarán encuentros constantes con productores de limón, aguacate y otros cultivos.