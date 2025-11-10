▲ La Presidenta ordenó reunirse con todos los sectores de Michoacán, informó ayer la titular de SG. Foto Marco Peláez

Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 4

Las reuniones que realizó el gobierno federal con todos los sectores de la sociedad michoacana, y que fueron la base para el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se seguirán haciendo, en conjunto con la presencia territorial que tendrán las dependencias en los municipios del estado, sostuvo ayer la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

A su vez, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que el estado invertirá 2 mil 700 millones de pesos para acompañar este plan, con acciones destinadas a seguridad, jóvenes, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura.

Durante la presentación de la estrategia en Palacio Nacional, en un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de SG destacó que fue la mandataria quien ordenó a su gabinete realizar reuniones con todos los sectores de la sociedad del estado.

Se presentaron “solicitudes, preocupaciones y demandas” que llevaron al plan anunciado ayer.

Indicó que entre los 12 ejes del proyecto se encuentran acciones en materia de seguridad, desarrollo económico, infraestructura, programas sociales, educación, salud, vivienda, mujeres, jóvenes, cultura y atención a pueblos indígenas, y adelantó que a partir de la próxima semana habrá presencia territorial en los municipios de Michoacán.

“Representantes de las secretarías del gobierno federal visitarán casa por casa, municipio por municipio, para dar atención integral a la población con todos los programas y servicios gubernamentales”, apuntó.

Sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el cual ha generado constantes manifestaciones en la entidad, Ramírez Bedolla señaló que en Michoacán “seguimos consternados, de duelo, pero trabajando. Las protestas de esta semana son un grito legítimo de dolor, pero también un punto de partida. Ya lo he dicho y hoy lo reitero: lamento mucho la pérdida de un alcalde joven, valiente y decidido a sacar adelante a su pueblo”.